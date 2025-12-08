Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La estadounidense pasando las pruebas en las clínicas de Quirónsalud. EFE

Nia Coffey completa su fichaje con el Valencia Basket

La alero/ala-pívot estadounidense se une al conjunto taronja hasta marzo con posibilidad de renovación

R. D.

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:08

La alero/ala-pívot Nia Coffey (30 años, EE. UU., 1.85m) ya es oficialmente nueva jugadora del Valencia Basket hasta principios de marzo, con opción de ampliar su contrato hasta finales de abril, tras superar satisfactoriamente la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas con la colaboración de Quirónsalud.

La estadounidense cuenta con una amplia experiencia y su polivalencia le permite ayudar tanto en posición de 3 como de 4. Llega procedente de Atlanta Dream de la WNBA (Women's National Basketball Association), donde lleva jugando desde 2022, aunque también ha llevado la camiseta de Las Vegas Aces, Phoenix Mercury y Los Angeles Sparks. En el apartado internacional ha pasado por algunos equipos israelíes, el Arka Gdynia, Cukurova Basketball y su último club europeo fue Flammes Carolo Basket en la temporada 21-22.

También sabe lo que es jugar en la liga australiana, país por el que ha pasado ya en un par de ocasiones, la última este mismo año con Townsville Fire con el que llegó a la final de la liga australiana firmando una media de 12 puntos por partido.

