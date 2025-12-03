Un nefasto último minuto condena al Valencia Basket en Salamanca

El baloncesto es un deporte maravilloso porque, entre otras cosas, en ocasiones se desata la locura. Lo que ocurre es que cuando eres el equipo ... que la sufre, se te queda cara de la he liado bien. Eso es lo que ocurrió en los últimos 71 segundos del partido de Salamanca, los que transcurrieron desde el un triple de Araújo que parecía encarrilar el triunfo para el Valencia Basket (50-57) y el tiro fallado a la desesperada por Abdelkader que desató la locura en el pabellón Silvia Domínguez con un 58-57. Tremendo. Ese nefasto último minuto condenó a las taronja para terminar su racha de siete victorias seguidas en la Liga y descabalgarlas del liderato compartido.

Iyana Martín fue la heroína del Perfumerías Avenida. La amiga de Awa Fam, y mejor escudera de la generación de 2006, nunca bajó los brazos. Anotó los ocho puntos de la fulgurante remontada. Primero con una canasta más adicional (53-57), después con un triple al límite (56-57) con diez segundos de partido en el crono y para rematar, tras una pérdida por cinco segundos sin sacar de Fiebich, con una bandeja (58-57) donde es cierto que pudo hacer falta. Para terminar el esperpento de último minuto, el Valencia Basket volvió a realizar dos saques sin sentido, tres en 10 segundos, para certificar una derrota absurda por el desenlace. De nada valió a la de Rubén Burgos que tras una mala primera parte arrastrada hasta el arranque del tercer cuarto (29-21) barrieran los siguientes nueve minutos de la pista a las charras, con un espectacular parcial de 2-24 que inició Romero y que cerró con triple de Lekovic (31-45). Iyana Martín nunca dejó de creer y el Valencia Basket, que no supo romper de forma definitiva el partido en el último cuarto, lo acabó pagando muy caro.

Con Irene Broncano sin minutos, aquello de que en los momentos complicados deben ser las profesionales las que saquen fuerzas de donde a veces no quedan, lo que quedó claro en Salamanca es el que el Valencia Basket necesita falta refuerzos porque, entre otras cosas, la Euroleague Women no espera a nadie. Con la lesión de Carrera, la salida de Iagupova y Cristina Ouviña sin debutar... son sólo nueve jugadoras profesionales.

Perfumerías Avenida: Martín (21), Streafico (11), Vilaró (5), Djaldi-Tabdi (2) y Cave (12), cinco inicial, Soriano (2), Stoupalova (-), Arrojo (-), Zellous (-) y Mellers (5).

Valencia Basket: Romero (12), Buenavida (-), Fiebich (10), Araújo (14) y Fam (4), cinco inicial, Casas (7), Ben Abdelkader (3), Lekovic (3) y Alexander (4).

Parciales: 13-10, 14-11 (27-21), 6-24 (33-45) y 25-12 (58-57)

Arbitros: Ávila, Checa y Seijo.