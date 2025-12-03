Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Leo Fiebich lanza a canasta durante el partido en Salamanca. perfumerías avenida

Un nefasto último minuto condena al Valencia Basket en Salamanca

Las taronja ganaban 50-57 y un parcial de 8-0 anotado por Iyana Martín más tres malos saques seguidos logran la locura para el Perfumerías Avenida (58-57). Las de Rubén Burgos, que necesitan refuerzos porque sólo tienen nueve jugadoras profesionales activas, dejan el coliderato de la Liga Femenina

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:36

El baloncesto es un deporte maravilloso porque, entre otras cosas, en ocasiones se desata la locura. Lo que ocurre es que cuando eres el equipo ... que la sufre, se te queda cara de la he liado bien. Eso es lo que ocurrió en los últimos 71 segundos del partido de Salamanca, los que transcurrieron desde el un triple de Araújo que parecía encarrilar el triunfo para el Valencia Basket (50-57) y el tiro fallado a la desesperada por Abdelkader que desató la locura en el pabellón Silvia Domínguez con un 58-57. Tremendo. Ese nefasto último minuto condenó a las taronja para terminar su racha de siete victorias seguidas en la Liga y descabalgarlas del liderato compartido.

