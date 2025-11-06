Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sergio de Larrea, con el Valencia Basket. VBC

De Larrea se cuela en las primeras predicciones del Draft de la NBA

El base del Valencia Basket ya rechazó estar en la clase de 2025 para seguir en el conjunto taronja un curso más, pero su salto a Estados Unidos en 2026 podría venir acompañado de una elección en primera ronda

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:07

Comenta

La temporada del Valencia Basket ha comenzado como un tiro tanto en resultados deportivos como en tirón mediático gracias al estreno del imponente Roig ... Arena. El conjunto taronja, más específicamente su primer equipo masculino, es actualmente líder en solitario de la Liga Endesa, siendo el único equipo de la ACB que se mantiene invicto, al haber sumado cinco victorias y cero derrotas en las cinco jornadas disputadas hasta el momento.

