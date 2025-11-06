De Larrea se cuela en las primeras predicciones del Draft de la NBA

La temporada del Valencia Basket ha comenzado como un tiro tanto en resultados deportivos como en tirón mediático gracias al estreno del imponente Roig ... Arena. El conjunto taronja, más específicamente su primer equipo masculino, es actualmente líder en solitario de la Liga Endesa, siendo el único equipo de la ACB que se mantiene invicto, al haber sumado cinco victorias y cero derrotas en las cinco jornadas disputadas hasta el momento.

El equipo de Pedro Martínez, además, se coronó como campeón de la Supercopa Endesa en el mes de septiembre, y ha comenzado con buen pie en la siempre difícil Euroliga. Tras ocho partidos disputados, el Valencia Basket se encuentra de momento en el 'top-6' que da acceso directo a los play-offs, con cinco victorias y tres derrotas en la máxima competición continental de baloncesto.

Y si hay una figura que ha estado destacando por encima del resto en el equipo taronja es Sergio de Larrea (Valladolid, 4-12-2005). El base del Valencia Basket se ha erigido como una estrella ya no solo de futuro, también de presente, con unos promedios de 8.2 puntos, 3.6 asistencias y 2.6 rebotes en la ACB, en los 17 minutos por partido que promedia, generando así una valoración de 9.6 por encuentro. Su buen porcentaje de acierto en el triple, de un 46.2%, le convierte en uno de los mejores jugadores de la competición nacional.

A punto de cumplir los 20 años, 'Larry' está en su mejor momento tras coronarse como 'MVP' de la Supercopa, además de firmar números similares también en la Euroliga: 8.2 puntos, 3.3 asistencias y 2.0 rebotes por encuentro, con un 9.2 de valoración y un incluso mejor 61.5% de acierto en el tiro exterior de tres. Su partidazo ante la Virtus Bologna en el estreno del Roig Arena con 23 puntos no pasó desapercibido, y eso se ha ido reflejando en las primeras predicciones del Draft de la NBA para 2026, para el cual el vallisoletano podría presentarse.

Cabe recordar que por edad, De Larrea podía haber sido parte del último Draft, el de 2025, pero eligió quedarse un año más en el Valencia Basket para seguir creciendo, ya que las predicciones le colocaban a la cola de la segunda ronda, lo que no le aseguraba un contrato garantizado en la mejor liga del mundo. Explicado brevemente, el Draft se divide en dos rondas de 30 elecciones. Todo jugador elegido en la primera ronda recibe un contrato garantizado de dos años con una opción de equipo para otros dos cursos, que suele activarse casi siempre, por lo que se podría decir que las primeras 30 elecciones tienen un contrato millonario seguro de cuatro años en la NBA.

Las elecciones de segunda ronda ya tienen que negociar con los equipos que los 'draftean' y son libres de elegir la duración del contrato, motivo por el cual muchos jugadores europeos elegidos en esta instancia deciden quedarse en el viejo continente mientras que la franquicia americana mantiene sus derechos a futuro para una posible repesca. Tras el buen inicio de temporada, De Larrea aparece ya en un teórico puesto 27 del Draft de 2026, que sería ahora para los Detroit Pistons, según el portal especializado Tankathon.

Con 1.98 metros de altura para ser un base, 'Larry' tiene todas las características que los equipos de NBA buscan en un exterior: buen tiro de tres y capacidad defensiva para cubrir tanto a jugadores bajitos como altos. El físico no es un problema para la estrella del Valencia Basket. De hecho, el análisis de Tankathon pone como puntos fuertes de Sergio su tiro de tres, su eficiencia, su capacidad de generar tiros libres, su rebote ofensivo y sus asistencias. En cambio, señala como puntos débiles o a mejorar su manejo de las faltas en defensa y las pérdidas de balón.

Como base, Tankathon coloca a De Larrea como quinto mejor 'point guard' de la clase de 2026, por detrás de Mikel Brown Jr, Bennett Stirtz, Darius Acuff y Labaron Philon. En cambio, el portal Bleacher Report es un poco menos optimista y pinta a 'Larry' en la segunda ronda, como la elección número 32, que sería ahora mismo para los Boston Celtics. «Está mostrando una clara percepción con su ritmo y su inteligencia de pase, preparando a sus compañeros en situaciones de bloqueo directo. Su estatura, su capacidad para anotar y su habilidad para crear juego ayudan a que se proyecte fácilmente que se desempeñe como manejador de balón o como creador de juego que abre la cancha», dice el scouting de Bleacher Report, que le compara con el serbio Bogdan Bogdanovic.