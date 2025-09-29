De Larrea se convierte en el MVP más joven de una Supercopa ACB El base del Valencia Basket supera la marca de Tiago Splitter, que lo consiguió con 21 años en 2006, y ya es el quinto jugador de la historia de la entidad taronja en conseguir un galardón de mejor jugador en competición nacional

Sergio De Larrea posa con los trofeos de la Supercopa y de MVP del torneo.

«Ahora tengo que elegir donde poner en casa el trofeo». Así, con el desparpajo de un chaval de 19 años, Sergio De Larrea quiso ... expresar el nuevo escenario que se le ha abierto tras la Supercopa Endesa, tras ganar el título con el Valencia Basket y su primer trofeo de MVP como profesional tras promediar 18 puntos, 2 asistencias y 20 de valoración en menos de 20 minutos de media por partido ante el Unicaja y el Real Madrid. El pucelano se convirtió en el MVP más joven en la historia de la Supercopa superando la marca que estableció en Málaga 2006 Tiago Splitter (21 años y 265 días) con el TAU Cerámica. Además, firmó la máxima anotación con sus 21 puntos en la final contra el equipo blanco, en esta competición de un jugador U21, tras superar los 19 puntos que anotó Tiago Splitter precisamente en aquella final del torneo de 2006. De Larrea, en el partido por el título frente al conjunto de Scariolo, se fue a los 23 de valoración, mostrándose infalible desde el tiro libre en el último cuarto con un 9 de 9.

Noticia relacionada De Larrea: «Soy una persona fiel y por eso decidí poner por delante al Valencia Basket sobre las ofertas de Estados Unidos» La perla taronja se convirtió en el segundo jugador del club en ganar el MVP de una Supercopa, tras el conquistado por Erick Green en 2017 en Las Palmas, y ya es el quinto jugador de la historia del Valencia Basket en conseguir un galardón de mejor jugador en una competición nacional tras los conseguidos por Nacho Rodilla en la mítica Copa del Rey de 1998, Justin Doellman en la fase regular de la Liga Endesa 2013-2014 y Bojan Dubljevic en el Playoff Final 2017 donde la entidad valenciana consiguió su primer título de Liga. Ninguno lo consiguió tan joven.

