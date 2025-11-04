Leticia Romero sigue sin entrar en los planes de la selección española

Después de un inicio de temporada 2025-26 prácticamente inmaculado para el Valencia Basket femenino, pronto llegará el momento de afrontar uno de los ... parones destinados para los compromisos internacionales. La actuación de sus jugadoras no pasa desapercibida, pero se sigue contando con una ausencia destacada, como es la de la base titular del equipo, Leticia Romero.

La canaria de 30 años sigue sin contar con la suficiente confianza para volver a los planes de la selección española. Así se ha confirmado después de que se diera a conocer oficialmente la última lista de cara al Premundial 2026, en el Torneo Internacional que se disputará en La Línea del 10 al 16 de noviembre.

A pesar de que uno de los deseos actuales de Leticia Romero pasaba por volver a jugar con España, como expresó en una entrevista concedida para LAS PROVINCIAS, no será en esta ocasión y pierde opciones de cara a esta cita mundialista. Una convocatoria en la que también ha destacado la ausencia de la capitana Raquel Carrera, que tampoco está entre las 16 elegidas por Miguel Méndez.

Sin embargo, la nota positiva viene con otros nombres del Valencia Basket. María Araújo, Elena Buenavida y Awa Fam sí han sido incluidas y afrontarán esta próxima ventana de partidos defendiendo los colores de España. Además, Alicia Flórez, jugadora cedida por el club valenciano, y la ex taronja Paula Ginzo son otras de las protagonistas incluidas.