Braxton Key recibe la felicitación de sus compañeros tras su debut con el Valencia Basket. miguel ángel polo

Braxton Key: «El jugador que más me ha sorprendido es Sergio de Larrea»

El nuevo jugador del Valencia Basket avala el estilo de juego que plantea Pedro Martínez y considera que se adaptará pronto a los sistemas: «Me encanta cómo jugamos porque es un juego rápido que se parece mucho al de la NBA, con mucha libertad en la pista»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:51

Comenta

La primera gran sonrisa de Braxton Key (Carolina del Norte, 1997) llegó cuando sus compañeros bromearon con él en el corrillo en el centro de ... la pista del Roig Arena con la que celebraron el triunfo este domingo ante el San Pablo Burgos por 100-82 que aupó a los taronja al liderato de la ACB con un impoluto balance de 5-0. «Todo lo que ha pasado los últimos días ha sido increíble. Me he estado adaptando, aclimatándome y tratando de aprender rápido. Fue una buena experiencia y ganamos«, analizó tras su debut. Con su familia presente, que se ha mudado para vivir con él su primera experiencia fuera de Estados Unidos con el contrato que ha firmado con la entidad valenciana hasta final de temporada.

