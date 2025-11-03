Braxton Key: «El jugador que más me ha sorprendido es Sergio de Larrea»

La primera gran sonrisa de Braxton Key (Carolina del Norte, 1997) llegó cuando sus compañeros bromearon con él en el corrillo en el centro de ... la pista del Roig Arena con la que celebraron el triunfo este domingo ante el San Pablo Burgos por 100-82 que aupó a los taronja al liderato de la ACB con un impoluto balance de 5-0. «Todo lo que ha pasado los últimos días ha sido increíble. Me he estado adaptando, aclimatándome y tratando de aprender rápido. Fue una buena experiencia y ganamos«, analizó tras su debut. Con su familia presente, que se ha mudado para vivir con él su primera experiencia fuera de Estados Unidos con el contrato que ha firmado con la entidad valenciana hasta final de temporada.

Formado en la Universidad de Virginia, tras no ser drafteado en 2020 siguió buscando su lugar en la NBA y cinco años después, tras ser cortado por los Grizzlies antes del inicio de la presente temporada decidió explorar un proyecto de la Euroliga. «Soy un jugador versátil y puedo hacer de todo, como anotar, defender, rebotear o taponar. Tengo que aprender a maximizar mis minutos, algo que no es fácil, porque todo sucede a rachas. En el estilo de juego del equipo hay muchos tramos cortos de tres o cuatro minutos y tienes que dar tu mejor versión ahí. Va a ser todo un reto, un desafío aprender a maximizar mis minutos en esos tramos cortos y ojalá que se vuelvan más largos. Necesito más confianza y entender mejor los sistemas pero estoy aprendiendo», declaró tras un debut que confirma esa declaración de intenciones. Key, en 11 minutos y 47 segundos en pista, anotó 5 puntos (incluyendo un triple que es un aspecto importante en el estilo taronja), capturó 5 rebotes, repartió 2 asistencias y acabó con 10 de valoración y con un +14 en el +/- en pista, el tercer mejor dato en el partido ante el San Pablo Burgos. Todo ello con un par de días entrenando con sus compañeros.

Precisamente, la ayuda del vestuario es algo que quiso destacar el americano con respecto a cómo han ido sus primeros días en en club: «Los compañeros se han comportado de una forma genial, han sido de gran ayuda para que aprenda el juego, las diferencias de reglas entre la Euroliga y la ACB las reglas, como los saques rápidos de banda. La verdad es que eso me sorprendió mucho porque no lo había visto antes. Todo el cuerpo técnico me ha ayudado a prepararme y creo que ha estado bien tener este primer contacto y ojalá vengan más oportunidades».

En su primera experiencia profesional fuera del baloncesto americano, la adaptación será clave para que pueda producir a corto plazo. Algo que tiene claro y demostró, en sus palabras, que ha llegado a España con los deberes adelantados: «El baloncesto europeo es muy físico y los jugadores se mueven muy rápido en la pista. Todo el mundo considera que la NBA es muy atlética. Es posible que en cuanto a explosividad lo sea más pero en Europa los jugadores se mueven bien y usan su cuerpo con mucha inteligencia. Los equipos funcionan como bloque, los jugadores pasan el balón y confían entre ellos. Y me gustó mucho la afición. Animaron todo el partido, me encantó el ambiente y es muy divertido jugar en un entorno así».

Preguntado por la primera toma de contacto con el vestuario del Valencia Basket, reconoció que el jugador que más le ha sorprendido «es Sergio de Larrea porque es muy joven y muy bueno. Juega un poco como Luka Doncic. Lo que he visto en los entrenamientos me ha impresionado. Cuando llegué, entrenamos juntos los dos contra dos o tres contra tres. Me ayudó a aclimatarme, habla mucho en pista y se muestra como un líder. Creo que va a ser muy bueno a medida que siga creciendo». Sin duda, un análisis que va en línea con la proyección del pucelano como primera ronda del Draft de 2026 en el caso de que decida apuntarse. Con lo que considera el nuevo jugador taronja que no tendrá problema es con el estilo de juego quiere Pedro Martínez. »Me encanta cómo jugamos«, sentenció Braxton Key »porque es un juego rápido que se parece mucho al de la NBA, con mucha libertad en la pista. Ahora tengo que aprender a aprovechar esos minutos y ese será un gran paso para mí«. Y así, con la misma tranquilidad que trasladó en la pista del Roig Arena tras su debut, se marchó con su familia. Sonriendo.