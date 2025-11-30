Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Leo Fiebich, con el Valencia Basket. Miguel Ángel Polo
Crónica

Fiebich se luce en una nueva victoria del Valencia Basket (82-74)

El femenino taronja saca una dura batalla ante el Ingeniería Ambiental CAB Estepona. La alemana realiza su máxima anotación enel club con 27 puntos y ayuda a la remontada de las de Rubén Burgos en el último cuarto

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:41

El Valencia Basket sacó un durísimo partido ante el Inigenería Ambiental CAB Estepona en la octava jornada de la LF Endesa, con una remontada ... final en el último cuarto que llegó después de una primera parte muy igualada. No obstante, la protagonista del duelo fue sin duda la alemana Leo Fiebich, que firmó su mejor actuación anotadora como taronja contribuyendo con 27 puntos. Las de Rubén Burgos extienden así su racha a siete victorias seguidas y quedan con un 7-1 en la competición nacional.

