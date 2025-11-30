Fiebich se luce en una nueva victoria del Valencia Basket (82-74)

El Valencia Basket sacó un durísimo partido ante el Inigenería Ambiental CAB Estepona en la octava jornada de la LF Endesa, con una remontada ... final en el último cuarto que llegó después de una primera parte muy igualada. No obstante, la protagonista del duelo fue sin duda la alemana Leo Fiebich, que firmó su mejor actuación anotadora como taronja contribuyendo con 27 puntos. Las de Rubén Burgos extienden así su racha a siete victorias seguidas y quedan con un 7-1 en la competición nacional.

Valencia Basket Fiebich (27), Romero (13), Fam (12), Buenavida (11) y Araújo (5) —cinco inicial— Abdelkader (8), Casas (4), Alexander (2) y Lekovic (-). 82 - 74 CAB Estepona Garrick (17), Kone (13), Conner (11), Gretter (4) y Aijanen (-)—cinco inicial— Dongue (17), Peña (7), Ortega (3), Becerra (2) y Llanes (-). Parciales 22-21, 21-23 (43-44); 10-16 (53-60) y 29-14 (82-74).

Árbitros Nicolás Lezcano, Eva Areste y José Javier Marqueta.

El equipo taronja saltó a la pista del Roig Arena con Leticia Romero, Elena Buenavida, Leo Fiebich, María Araújo y Awa Fam. Estrenaba el partido Koné para las visitantes, pero la respuesta local fue rápida y contundente con un parcial de 14-3, con mucho acierto exterior y una excelsa Romero, que ponía una primera ventaja de 9 puntos. Pese a todo, el Estepona estaba con confianza y no permitía que el Valencia Basket se marchara con facilidad con una Koné dominante en la pintura. Su equipo se ponía a un punto, pues el ritmo de juego era frenético y estaba beneficiando a las andaluzas.

Garrick colocaba por primera vez por delante a las visitantes en el inicio del segundo periodo. Fiebich respondía con un 5-0 particular a continuación, que cortaba de nuevo la propia Garrcik. El Valencia Basket no fluía y Burgos pedía tiempo muerto. El equipo no encontró soluciones, con la zona colapsada por la defensa visitante. El Estepona, con más clarividencia, volvía a ponerse por delante. Las taronjas empezaron a ser más incisivas hacia el aro para volver a mandar, pero las malagueñas golpeaban con un2-7 antes del descanso y se iban con una mínima renta al descanso (43-44).

Romero anotaba tras el paso por los vestuarios, pero el equipo rápidamente entraba en problemas. Un 0-9 del combinado andaluz y tres faltas de Fam y Alexander con una corta rotación interior obligaban a Burgos a pedir tiempo muerto. Fiebich enchufaba un triple, que no fue suficiente para iniciar la remontada. El Roig Arena se levantó para intentar insuflar energía al equipo, ya que el Valencia Basket se había metido rápido en faltas y las malagueñas hicieron un 0-5 desde el tiro libre para colocar un +10. Las de Burgos reducían a 7 al final del tercer cuarto.

El empuje de la afición empezó a hacer efecto tanto en defensa como en ataque. Valencia Basket colapsó al Estepona y encontró buenos tiros para hacer un 8-2 de parcial que reducía a solo un punto la diferencia. El técnico visitante lo paraba, pero Fiebich y Fam sumaban para colocar un +2. Conner aparecía entonces con un triple, que la alero alemana fulminaba con un 5-0 particular. De nuevo había tiempo muerto del conjunto andaluz. Dongue ponía las tablas con dos canastas consecutivas, que respondían Abdelkader y Fiebich con un 5-0. Todavía quedaba mucho, pero el Valencia Basket estaba con buenas sensaciones y el triunfo se quedaba en el Roig Arena.