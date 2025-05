La valenciana Anabel Medina estrena cargo y opina sobre la retirada de Sara Sorribes por salud mental

Moisés Rodríguez Valencia Martes, 6 de mayo 2025, 13:45 Comenta Compartir

La valenciana Anabel Medina ha tenido una doble representación en la presentación del BBVA Open Internacional, que del 8 al 15 de junio tendrá lugar en las instalaciones del Sporting Club. Por una parte, la de Torrent es la directora del evento, pero también ha estado presente por su nuevo cargo: «Quería que viniese el presidente de la Federación Española, Miguel Díaz, pero le era imposible porque están con otros eventos. Me dijo: 'Si ya estás tu de parte de la Federación, que eres vicepresidenta'».

En evecto, tras dejar el cargo de capitana de la Billie Jean Kings Cup, la antigua Copa Federación, a Medina le propusieron entrar en la junta directiva como responsable del tenis femenino. También se ha incorporado a este equipo de la Federación Española otra extenista como Arantxa Sánchez Vicario. «No fue asociado dejar la capitanía y coger la presidencia. Es una forma de seguir vinculada a la Federación y seguir haciendo lo que me gusta, que es aportar al tenis femenino. Puedo pensar nuevos proyectos más allá del trabajo espectacular que se puede seguir haciendo», ha señalado con respecto a cómo accedió al cargo, que el presidente le propuso hace un mes.

También ha explicado cómo decidió dar un paso al lado tras siete años en la capitanía. «Pensé que era el momento ideal para finalizar la capitanía porque se jugaba en España. Fue un ciclo bonito que creía que no iba a ser tantos años. Creía que era positivo para el equipo, sentía que necesitaba dar frescura al cargo. La Federación me hizo un homenaje precioso», ha comentado. En ese periodo tuvo una relación estrecha con Sara Sorribes, que ha sido noticia por su retirada, de momento temporal, por salud mental. Medina ha reconocido que no se esperaba la decisión de la tenista de La Vall d'Uixó.

«Si que me sorprendió porque siempre ha sido una niña que ha mostrado mucho amor por el tenis. Eso demuestra mucho que el deporte es a veces muy, muy exigente y aunque tengas esa pasión por el deporte tiene momentos en los que a nivel mental es muy difícil de gestionar. Me sorprendió que ella necesitase parar poque siempre ha dado el 100% y ha trabajado con una sonrisa en su cara. Que a ella le haya afectado de esta forma demuestra que realmente está pasando un momento difícil. Tengo la esperanza de que sea un parón y un adiós, creo que ama tanto el tenis que en algún momento volverá a tener ese gusanillo», ha indicado Anabel Medina, que ha resumido cómo es el tenis de primer nivel en la actualidad: «Se genera una bola de muchísima presión. Es diferente a cuando yo competía hace 15 años. Ahora se puede competir casi todas las semanas y te empuja a no tener descanso. Es difícil, hay que pensar en la exigencia del año y en la longevidad de tu carrera».

