Anabel Medina: juego, set y partido

Anabel Medina ya es historia del tenis. La valenciana se despidió este miércoles de las pistas tras la derrota en dobles del US Open. La actual capitana del equipo femenino Copa Federación y su compañera Arantxa Parra fueron eliminadas en la primera ronda del torneo estadounidense por 6-4 y 6-0 frente a la pareja formada por la eslovena Dalila Jakupovic y la rusa Irina Khromacheva, tras un encuentro a pleno sol que duró una hora y catorce minutos.

La de Torrent ya comunicó hace escasos días que el Grand Slam neoyorquino supondría el punto final a su carrera como jugadora profesional. No obstante, no ha podido alargar su retirada más allá de la primera eliminatoria. Y aunque en su despedida aseguró que continuará vinculada al mundo del tenis, sostuvo también que no está totalmente recuperada de la lesión que arrastra desde hace varios años en el hombro. Precisamente otra lesión, la que se produjo en 2002 en el Open de Australia en el ligamento cruzado, le impidió mostrar su mejor nivel sobre la pista. Un impedimento que no le permitió llegar al nivel mostrado por otras tenistas nacionales de relevancia como Arantxa Sánchez Vicario.

A pesar de ello, Medina cuelga la raqueta tras veinte años dedicada a este deporte, en los que ha conseguido un total de 39 títulos, once de ellos como jugadora individual y otros 28 en la modalidad de dobles. Unas cifras que la han llevado al número tres del ranking mundial precisamente en esta última disciplina. Fue en 2008, año y modalidad en la que también fue subcampeona en los Juegos Olímpicos de Pekín. Por otra parte, en la clasificación individual, Anabel Medina selló su mejor posición en el puesto número 16 en 2009.

Con este palmares, la tenista valenciana cierra su etapa como jugadora por todo lo alto, tras erigirse como una de las grandes referencias del deporte valenciano y español. No obstante, Medina continuará ejerciendo su cargo de capitana del equipo Copa Federación, que el próximo mes de febrero de 2019 afronta contra Japón la primera ronda del Grupo Mundial II de esta competición.

Con su despedida total de las pistas, Medina se une así a la lista de deportistas valencianos que cierran sus etapas como profesionales. El otro caso en el tenis es el de David Ferrer, aunque en esta ocasión el jugador no ha abandonado definitivamente este deporte, sino que su retirada está vinculada única y exclusivamente a los Grand Slam. El de Xàbia, precisamente, dijo adiós a estos torneos el pasado lunes ante Rafa Nadal, cuando se tuvo que retirar a mitad de partido debido a una lesión.

Pese a no poder haberse despedido con buen sabor de boca de su trayectoria como jugadora profesional, el nombre de Anabel Medina figurará desde hoy en el rango más alto del tenis, tanto valenciano como nacional. Además, todavía podrá alargar su figura como capitana del equipo femenino español.