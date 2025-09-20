Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de la salida en la carrera del GT World Challenge. DAVID GONZÁLEZ

Vermeulen y Lulham logran su primer triunfo en el GT World Challenge en el Circuit Ricardo Tormo

El tándem del equipo Emil Frey Racing se impone de forma contundente en la prueba disputada en Valencia, mientras que los favoritos de Ferrari concluyen en la decimotercera posición

R. D.

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:29

El Circuit Ricardo Tormo ha celebrado la primera carrera del fin de semana del GT World Challenge Europe Powered by ams. La pareja formada por ... Thierry Vermeulen y Christian Lulham (Ferrari) han logrado la victoria, su primer triunfo en la categoría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Escarlett ya es persona: la jueza ordena inscribir en el Registro Civil a la bebé no nacida en la dana
  3. 3 El rascacielos residencial más alto de Europa estará en la Comunitat: 230 metros con skybar, cine y piscinas climatizadas
  4. 4 Cortes de tráfico en la A-7 por obras hoy sábado: horarios e intinerarios alternativos
  5. 5

    MAPA | ¿Casado o sin compromiso? Descubre el estado civil de tu vecino
  6. 6 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  7. 7 Aemet activa este fin de semana un aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas e indica donde caerán
  8. 8 Detenido el conductor del patinete que huyó tras atropellar a una mujer de 70 años en Torrent
  9. 9 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  10. 10

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vermeulen y Lulham logran su primer triunfo en el GT World Challenge en el Circuit Ricardo Tormo

Vermeulen y Lulham logran su primer triunfo en el GT World Challenge en el Circuit Ricardo Tormo