Vermeulen y Lulham logran su primer triunfo en el GT World Challenge en el Circuit Ricardo Tormo

El Circuit Ricardo Tormo ha celebrado la primera carrera del fin de semana del GT World Challenge Europe Powered by ams. La pareja formada por ... Thierry Vermeulen y Christian Lulham (Ferrari) han logrado la victoria, su primer triunfo en la categoría.

Los pilotos gold Christian Lulham y Thierry Vermeulen, del equipo Emil Frey Racing, se han hecho con la victoria absoluta en la primera carrera del GT World Challenge en el Circuit. Este es un triunfo histórico para la categoría, pues es la primera vez que dos pilotos gold ganan una carrera en la Sprint Cup. La segunda posición ha sido para Luca Engstler y Jordan Pepper (Lamborghini) y Thomas Fleming y Louis Prette (McLaren) han logrado el tercer lugar.

El alemán Dennis Marschall y el estadounidense Dustin Blattner (Ferrari) del equipo Kessel Racing partían desde la Pole y eran los grandes favoritos, tras ser los más rápidos durante todos los entrenamientos. Blattner, que ha iniciado la prueba, ha sido capaz de mantener a raya a sus rivales y liderar las primeras vueltas, sin embargo, en el cambio de piloto han perdido todas sus opciones de victoria, finalizando en la decimotercera posición.

Ha sido en el cambio de piloto cuando Lulham, que ha cogido el testigo de Vermeulen, se ha puesto al frente y ya no ha soltado la cabeza de carrera hasta el final de la prueba. Por detrás, el Lamborghini del equipo Grasser Racing Team, con Pepper al volante, y el McLaren de Garage 59, con Prette a los mandos, han protagonizado una intensa batalla que ha mantenido la tensión hasta el final.

Con la victoria de Vermeulen y Lulham, el coche número 69 del equipo Emil Frey Racing se encamina hacia el título en la Golden Cup, el cual se decidirá mañana en la segunda carrera del GT World Challenge. En la categoría Pro, Charles Weerts y Kevin van der Linde (BMW), que llegaban líderes al Circuit, no han podido terminar la prueba, por lo que la lucha por la corona también sigue abierta.

Además, el Circuit ha celebrado las primeras carreras de la GT2 European Series powered by Pirelli, la Porsche Carrera Cup France y la Clio Cup Series, de las que han podido disfrutar los más de diez mil aficionados que se han desplazado hoy hasta el trazado de Cheste.

A parte de la actividad en pista, los aficionados también han podido disfrutar de Roow. En este evento, los asistentes han podido visitar exposiciones de coches personalizados y exhibiciones de drifting, además de carreras de karting de creadores de contenido del mundo del motor. Esta mañana, la actividad ha arrancado con una rodada de fórmulas en el circuito réplica, que ha permitido a los aficionados experimentar la sensación de pilotar un monoplaza. Finalmente, la jornada ha terminado con el concierto en directo del cantante alicantino Kidd Keo, poniendo ritmo al evento.

El domingo, el Circuit celebrará la última carrera del GT World Challenge, que decidirá los ganadores de la Sprint Cup. Habrá actividad en pista desde las 9:35 horas, con la Clio Cup, la segunda carrera de GT2 y de la Porsche Carrera Cup. Además, los aficionados que se desplacen hasta el Circuit podrán disfrutar también de la exhibición de coches de Roow, el partido de fútbol con coches, la competición de karting entre influencers o el Pit Walk. Las entradas están a la venta en la web oficial del Circuit Ricardo Tormo.