Nerea Martí y José de los Milagros ganan la carrera de Supercars en el Circuit Ricardo Tormo El trazado valenciano ha disfrutado durante el fin de semana de diez carreras y más de cien coches en pista

Nerea Martí y José Manuel de los Milagros (BMW) han logrado la victoria en la segunda cita de los Supercars, la carrera final del Iberian Racing Festival que este fin de semana ha celebrado su cuarta cita en el Circuit Ricardo Tormo.

EL evento ha hecho parada este fin de semana en el Circuit, con diez carreras y más de cien coches en el trazado de Cheste. Los 45 Supercars que conforman la parrilla han protagonizado una emocionante primera carrera que ha terminado con la victoria de los portugueses Francisco Mora y Francisco Abreu (Toyota). La pareja ganadora ha realizado una increíble remontada que les ha llevado desde la 22ª posición en parrilla hasta la victoria absoluta de la prueba. En segunda posición han terminado Andrius Zemaitis y Karel Staut (Toyota), y el podio lo han completado Bruno Pires y Mark Kastelic (Mercedes). Martí y De los Milagros han terminado en undécima posición, quintos de su categoría. Además, el valenciano Manuel Bertolín (BMW) ha logrado el triunfo en GT4 B.

En la segunda carrera, la pareja formada por Martí y de los Milagros se ha impuesto por delante de César Machado y Adrián Ferrer (Toyota). De los Milagros ha tomado la salida y ha ido poco a poco recuperando plazas hasta llegar a posiciones de podio, ahí se ha puesto Martí al volante y ha llevado a su BMW hasta la victoria frente a toda su afición.

«Estoy muy contenta con el fin de semana. Ha sido una carrera súper luchada, salíamos en decimotercera posición, José ha remontado muchas posiciones al principio, hemos ejecutado una estrategia impecable y yo he rematado. He notado el apoyo de todos los que han venido hoy a verme, es increíble ganar en casa», ha señalado la piloto valenciana que forma parte del programa de promoción de jóvenes talentos del Circuit, el CETDM.

«Hemos hecho un gran trabajo. Aunque es más emocionante ganar así, esperamos poder arrancar en primera línea en Jerez y poder luchar por la victoria en todas las carreras», ha añadido de los Milagros.

El piloto valenciano Vicente Dasí (Mercedes), junto a su compañero de equipo Josep Perera, ha logrado la victoria en la categoría GT4 A.

Clásicos

Además, este fin de semana en el Circuit también han competido tres categorías de coches clásicos. En Historic Endurance, los portugueses Paulo Lima y Jordi Puig (Ford) y Olivier Muytjens Brice Pineau (Ford) han subido a lo más alto del podio. En Single Seaters Series, Fernando Mayer Gaspar (Tatuus) ha logrado el triunfo en la primera prueba, mientras que en la segunda se ha impuesto Duarte Pires (Tatuus).

En la categoría Carrera 80, los portugueses Ricardo Pereira y Pedro Teixeira de Melo, al volante de su Ford Escort RS2000 han ganado la primera carrera y Olivier Muytjens y Brice Pineau han conseguido la victoria en la segunda, con su Ford GT40. En cuanto a la categoría Group 1 Portugal, Mário Neto (Ford Escort RS2000) y Bruno Lima (Ford Escort RS2000) se han impuesto en las dos pruebas disputadas.

A lo largo del fin de semana, más de 5.000 personas se han acercado al Circuit para disfrutar de las diez carreras celebradas. Y la próxima semana, los aficionados al motor tienen una nueva cita en el trazado de Cheste, con la última prueba de la temporada del GT World Challenge Europe Sprint Cup.

Por su parte, la Iberian Supercars Endurance volverá a la acción el 31 de octubre en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde disputarán su penúltima cita antes de poner el broche final en noviembre en Estoril.