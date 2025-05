Álex le gana el duelo a Marc en el sprint de Silverstone

Jesús Gutiérrez Sábado, 24 de mayo 2025, 17:43 | Actualizado 19:35h. Comenta Compartir

Tenía que ser Álex quien rompiera la racha inmaculada de Marc en los sprint de los sábados. Hasta ahora, en los seis anteriores, el hermano mayor había ganado siempre con el pequeño en la segunda posición. Pero en Silverstone el favoritismo estaba más repartido y, de hecho, el de Gresini partía un pasito por delante por lo visto durante el fin de semana y también la parrilla, ya que Álex partía segundo y Marc cuarto. Por delante de ambos, el francés Quartararo, poleman por tercera vez consecutiva, y entre medias, Pecco Bagnaia, que volvió a fallar en carrera.

Marc partió muy agresivo en la salida, recuperó dos posiciones en la arrancada y se situó a rueda de Quartararo. El francés le duró media vuelta y cruzaba en cabeza el primer giro completo. El ocho veces campeón del mundo parecía encaminarse hacia su séptima victoria al sprint, pero quedaban todavía nueve vueltas por delante y el guion no iba a tardar en cambiar. De hecho, un error del líder en ese segundo giro dejó la puerta abierta para que, por detrás, Álex alcanzase la primera posición, después de que también se hubiera deshecho del piloto francés, que era tercero y que hacia de puente entre los españoles y Pecco Bagnaia.

En apenas una vuelta y media se habían visto tres pilotos liderar la carrera y pintaba una lucha muy apretada entre los hermanos Márquez, que en Silverstone estaban un pasito por delante. Pero ya no habría más adelantamientos en cabeza, sencillamente porque Álex no dio ninguna opción. Y no sería porque Marc no le apretase, porque se mantuvo a la estela de la Ducati azul hasta que, a dos vueltas del final, decidió dejarse llevar viendo que la victoria este sábado no era posible. «Lo he intentado, he estado cerquita, pero Álex tenía algo más. Durante toda la vuelta hacía la goma, porque yo tenía algún sector más rápido y él otros, pero no estaba lo suficientemente cerca como para atacar, así que he decidido tirar la toalla a dos vueltas del final», explicaba el actual líder del campeonato.

Favorito también para el domingo

Álex no fue consciente de que Marc se había dejado llevar en las últimas dos vueltas y apretó hasta el final, asumiendo riesgos. «Justo no había mirado la pizarra en la penúltima vuelta y estaba convencido de que Marc estaba detrás. He hecho una última vuelta muy rápida en 1'59.4, e incluso cerrando puertas. Ha sido un error, que tengo que controlar de cara a mañana porque ya no hacía falta arriesgar tanto». La victoria de Álex Márquez era la tercera de su vida en un sprint y la primera de esta temporada.

Sí que sabe lo que es ganar ya en una carrera larga de domingo. Lo hizo en Jerez y partirá como el principal favorito para repetir en Silverstone, aunque el de Cervera prefería ser cauto con los pronósticos. «Todo el fin de semana me han puesto el cartel de favorito, pero las palabras se las lleva el viento. Hay que confirmar las cosas. En el sprint lo he hecho, pero queda lo más importante que es la carrera. Otras veces he dicho que Marc tenía algo más y que lo máximo era hacer segundo, pero aquí estamos más igualado. Así que diré que el máximo es hacer primero».

En el podio, Fabio Di Giannantonio acompañaba a los hermanos Márquez en un nuevo triplete de Ducati. El italiano hizo un sprint de menos a más, ya que partía desde la tercera fila de parrilla. Pero se aprovechó de la debilidad de la Yamaha de Quartararo, que se fue para atrás y acabó séptimo. Y también de la de Pecco Bagnaia, el gran derrotado de este sábado. Y es que, el de Turín acabó hundido en sexta posición y reconociendo que había sido el peor sábado del año. «Está claro que tenemos un problema con la moto y estoy intentando entender por qué no funciona y poque no consigo ser tan rápido como el año pasado. Yo siempre he sido un piloto que he cuidado mucho el neumático y hoy he destruido la goma en la quinta vuelta».

Bagnaia fue muy lento en el tramo final de la carrera y vio cómo, no solo Di Giannantonio con la Ducati, sino también Bezzecchi con la Aprilia y Zarco con la Honda, le rebasaban sin mucha oposición. Con esta sexta posición, el italiano se queda a 56 puntos de Marc Márquez y a 37 ya de Álex, que compite con la Ducati de 2024. Por detrás, Pedro Acosta acabó salvando un mal sábado en el que salía 14º en parrilla, con una octava posición, justo por delante del australiano Jack Miller, noveno, que se llevó el último punto en juego de este sprint.

En las categorías pequeñas, este sábado se celebraron las calificaciones, con sendas poles españoles. En Moto2, Arón Canet le arrebató la pole al líder de la categoría, Manu González, que estaba siendo el dominador del fin de semana. Esa pole del valenciano tuvo más mérito si cabe ya que tuvo que pasar por la Q1, después de que el viernes sufriera una caída que le mandó a la repesca. Y en Moto3, los hombres fuertes de la categorías no fallaron, con pole del líder José Antonio Rueda, por delante de su compañero Álvaro Carpe y tercera posición de Ángel Piqueras.