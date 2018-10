Sainz, satisfecho por un «inesperado» punto

Carlos Sainz salió más contento de lo previsto del GP de Japón, después de acabar décimo en una prueba que se presentaba más complicada de lo que el resultado final fue. En sus palabras, cosechó un punto «muy trabajado, pero muy inesperado también». «Me lo he pasado bien, no me esperaba tener tan buen ritmo hoy, no esperaba puntuar, así que lo he disfrutado bastante», resumía, antes de confesar los problemas mecánicos de los con los que tuvo que luchar. «A partir de mitad de carrera sentía cómo un freno se enfriaba y el otro no. Entonces, el coche, cuando frenaba, se iba mucho hacia la derecha, tenía que tener mucho cuidado en las frenadas, no podía ir atacando todo lo que me gustaría. Aun así, he trabajado un poco con los ingenieros, poniendo los mapas a punto y he podido ir atacando poco a poco, pasando coches, lo cual ha sido inesperado, porque creía que iba a ser muy difícil adelantar aquí», se congratuló el español.

Pese a esta satisfacción coyuntural, Sainz señaló los problemas endémicos que tienen. «El tiempo por vuelta no acaba de salir. Estamos todavía lejos de donde nos gustaría estar en esta segunda mitad de temporada y no podemos puntuar todo lo que nos gustaría», se lamentó.