Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Norris gana el Mundial y Verstappen la última carrera del año
Lando Norris besa el trofeo de ganador del GP de Brasil. Reuters

Norris, la culminación de un campeón que empezó sirviendo a Alonso

El piloto inglés, flamante nuevo rey del gran circo, ha completado la senda que le ha dictado McLaren desde que era un niño en karts

David Sánchez de Castro

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:31

Comenta

Lando Norris (Bristol, 1999) cerró en 2025 un camino que nació entre karts y fórmulas menores y que terminó por coronarle como campeón del mundo ... de Fórmula 1. Es, desde este domingo, el trigésimo quinto miembro del selecto club de reyes de la máxima competición del automovilismo, algo que se ha producido no sin mucho buscarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  2. 2

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  5. 5

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  6. 6 La Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por jabalí abatido para combatir la peste porcina
  7. 7

    Las Navidades y el Maratón dejan las calles de Valencia a rebosar: «Es como si estuviéramos en Fallas»
  8. 8 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  9. 9

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  10. 10 Las inquietantes nubes que han aparecido en una zona de la Comunitat Valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Norris, la culminación de un campeón que empezó sirviendo a Alonso

Norris, la culminación de un campeón que empezó sirviendo a Alonso