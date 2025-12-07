Norris gana el Mundial y Verstappen la última carrera del año

David Sánchez de Castro Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:46 | Actualizado 15:55h. Comenta Compartir

Max Vertappen hizo los deberes y ganó la carrera de Abu Dabi a la espera de que por detrás, los McLaren fallaran y le permitieran ganar su quinto Mundial. Pero ni Oscar Piastri, ni Lando Norris lo hicieron y el piloto británico, que partía con la ventaja de ser líder antes de la última carrera, es el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1.

Es la primera vez que lo consigue en su carrera y el trigésimoquinto que lo consigue en la historia. Norris es el octavo piloto de McLaren que se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 tras Emerson Fitipaldi (1974), James Hunt (1976), Niki Lauda (1984), Alain Prost (1985, 1986, 1989), Ayrton Senna (1988, 1990, 1991), Mika Hakkinen (1998, 1999) y Lewis Hamilton (2008).

Lando Norris es el undécimo piloto británico que consigue ser coronado campeón del mundo de Fórmula 1 en la competición después de Mike Hawthorn (1958), Graham Hill (1962, 1968), Jim Clark (1963, 1965), John Surtees (1964), Jackie Stewart (1969, 1971, 1973), James Hunt (1976), Nigel Mansell (1992), Damon Hill (1996), Jenson Button (2009) y Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información