Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Norris gana el Mundial y Verstappen la última carrera del año
GP de Abu Dabi

Norris gana el Mundial y Verstappen la última carrera del año

El piloto británico es el trigésimoquinto que consigue el título

David Sánchez de Castro

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:46

Comenta

Max Vertappen hizo los deberes y ganó la carrera de Abu Dabi a la espera de que por detrás, los McLaren fallaran y le permitieran ganar su quinto Mundial. Pero ni Oscar Piastri, ni Lando Norris lo hicieron y el piloto británico, que partía con la ventaja de ser líder antes de la última carrera, es el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1.

Es la primera vez que lo consigue en su carrera y el trigésimoquinto que lo consigue en la historia. Norris es el octavo piloto de McLaren que se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 tras Emerson Fitipaldi (1974), James Hunt (1976), Niki Lauda (1984), Alain Prost (1985, 1986, 1989), Ayrton Senna (1988, 1990, 1991), Mika Hakkinen (1998, 1999) y Lewis Hamilton (2008).

Lando Norris es el undécimo piloto británico que consigue ser coronado campeón del mundo de Fórmula 1 en la competición después de Mike Hawthorn (1958), Graham Hill (1962, 1968), Jim Clark (1963, 1965), John Surtees (1964), Jackie Stewart (1969, 1971, 1973), James Hunt (1976), Nigel Mansell (1992), Damon Hill (1996), Jenson Button (2009) y Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  2. 2

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  5. 5

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  6. 6 La Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por jabalí abatido para combatir la peste porcina
  7. 7

    Las Navidades y el Maratón dejan las calles de Valencia a rebosar: «Es como si estuviéramos en Fallas»
  8. 8 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  9. 9

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  10. 10 Las inquietantes nubes que han aparecido en una zona de la Comunitat Valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Norris gana el Mundial y Verstappen la última carrera del año

Norris gana el Mundial y Verstappen la última carrera del año