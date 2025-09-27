El Circuit Ricardo Tormo celebra diez emocionantes carreras de Caterham Motorsport

El Circuit Ricardo Tormo ha acogido este fin de semana un espectacular encuentro de Caterham Motorsport. Un total de diez carreras se han disputado en ... el trazado de Cheste, con más de 120 coches en pista del campeonato portugués y francés.

El mítico modelo «Seven» de la marca británica Caterham ha sido el protagonista este fin de semana en el Circuit. El viernes se llevaron a cabo los entrenamientos privados, así como las sesiones de clasificación y las tres primeras carreras, mientras que el plato fuerte ha llegado el sábado con siete pruebas, de las cuales han podido disfrutar los aficionados que se han desplazado hasta el trazado valenciano.

La carrera principal, la Caterham SS660 Endurance, ha terminado con la espectacular victoria de los portugueses Bernardo Gonzalez y Diogo Lopes. Tras más de dos horas de prueba, la pareja ganadora ha cruzado la línea de meta con siete segundos de ventaja sobre el equipo formado por los hermanos Pedro Marreiros y José María Marreiros, mientras que Miguel Praia y Bruno Correira han completado el podio.

En la categoría 420R, en el campeonato ibérico, los portugueses Tomás Teixeira y Jose Joao Oliveira se han repartido los triunfos, con dos victorias para Teixeira y una para Oliveira. Por su parte, en el campeonato francés, David Leguem ha logrado un doblete, subiendo a lo más alto del podio en ambas carreras.

Las pruebas más numerosas han sido las de 340R, que han aunado el campeonato francés, el ibérico y la Ladies Cup, con hasta 35 coches en liza. El francés Livio Mariotta ha logrado el triunfo en la primera carrera, mientras que en la segunda el portugués Anthony Ghibau se ha alzado con la victoria. En la tercera, ha ganado el portugués Rubén Ferreira y en la última, lo ha hecho el portugés Bernardo Bello. En el marco de la Ladies Cup, la portuguesa Mariana Posser de Andrade ha sido la gran triunfadora del fin de semana. El Circuit volverá a convocar a los aficionados del automovilismo el fin de semana del 18 y 19 de octubre, con la celebración del Racing Weekend.