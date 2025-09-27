Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carrera celebrada en el Circuit. CATERHAM MOTORSPORT

El Circuit Ricardo Tormo celebra diez emocionantes carreras de Caterham Motorsport

Más de 120 coches del campeonato portugués y francés han participado en las distintas rondas de competición

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:58

El Circuit Ricardo Tormo ha acogido este fin de semana un espectacular encuentro de Caterham Motorsport. Un total de diez carreras se han disputado en ... el trazado de Cheste, con más de 120 coches en pista del campeonato portugués y francés.

