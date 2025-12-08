Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La plantilla agradece el apoyo del público. Léleman Conqueridor

El Léleman Conqueridor inicia su historia en Europa

Este martes 9 de diciembre arranca el periplo europeo en la CEV Challenge contra el Fino Kaposvár en Hungría

Eric Martín

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:40

Ha llegado uno de los momentos más esperados de la temporada para el Léleman Conqueridor. El ansiado debut europeo se producirá este martes 9 de ... diciembre a las 18:00 horas. Una fecha que pasará a la historia como la primera experiencia internacional de un club de voleibol valenciano. Los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup pondrán a prueba el nivel del Conqueridor frente al potente Fino Kaposvár de Hungría.

