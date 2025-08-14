Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Thomas Partey pugna con Álex Moreno durante el Trofeo de la Cerámica. EFE

Villarreal CF - Real Oviedo: horario y dónde ver por TV el primer partido de la temporada 25/26

El submarino amarillo recibe a un recién ascendido para arrancar esta campaña de La Liga EASPORTS

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:31

El Villarreal recibe al Real Oviedo para empezar una nueva temporada de La Liga EASPORTS. El conjunto de Marcelino García Toral llega a la cita tras haber cerrado una exigente pretemporada ante equipos de primer nivel, y con la mirada puesta en un curso que le llevará a disputar la Champions League por quinta vez en su historia.

Con los ingresos obtenidos por Baena y Barry, Fernando Roig ha conseguido reforzar al equipo con perfiles interesantes como Santiago Mouriño, Alberto Moleiro o Rafa Marín para una temporada tan exigente, pero el movimiento que más polémica ha traído es la incorporación de Thomas Partey.

La llegada del ghanés, acusado de un delito de agresión sexual, junto a las últimas informaciones sobre el traslado del Villarreal - Barcelona a Miami ha generado una sensación de malestar dentro de los aficionados 'groguets'.

Enfrente estará el Real Oviedo que regresa con la ilusión intacta y el objetivo de consolidarse en la élite tras 24 años de ausencia. La afición grogueta tendrá la oportunidad de dedicar una sonora ovación a Santi Cazorla, quién recibirá una camiseta conmemorativa de manos de su excompañero Marcos Senna.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Villarreal CF se enfrenta al Real Oviedo este viernes 15 de agosto a las 21:30 horas de la noche en el Estadio de la Cerámica. Puedes seguir el partido en directo por televisión a través de Movistar+ La Liga TV y DAZN.

El resto de la jornada 1

Girona - Rayo Vallecano (Viernes 15. 19:00h)

Mallorca - FC Barcelona (Sábado 16. 19:30h)

Valencia CF - Real Sociedad (Sábado 16. 21:30h)

Alavés - Levante UD (Sábado 16. 21:30h)

Celta de Vigo - Getafe (Domingo 17. 17:00h)

Athletic Club - Sevilla (Domingo 17. 19:30h)

Espanyol - Atlético de Madrid (Domingo 17. 21:00h)

Elche CF - Real Betis (Lunes 18. 21:00h)

Real Madrid - Osasuna (Martes 19. 21:00h)

