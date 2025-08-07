Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Estos son los municipios valencianos donde ha hecho más calor hoy jueves y el que ha llegado a 40,2 grados
Anuncio del fichaje de Thomas Partey. Villarreal CF

El Villareal formaliza el fichaje de Thomas Partey

El futbolista ghanés competirá en La Cerámica durante la próxima temporada 2025-26 tras alcanzar un acuerdo oficial y en mitad de la controversia al estar en juicio por varios presuntos casos de violación

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:13

La historia entre Thomas Partey y su posible fichaje por el Villarreal ya tiene un desenlace. Y en este caso ha tenido un final feliz, al menos en lo que respecta al jugador. El club groguet ha anunciado de forma oficial la contratación del centrocampista ghanés, que durante el próximo curso vivirá su regreso a LaLiga, después de su estancia con el Arsenal.

En lo deportivo, la contratación del medio africano supone un plus más de calidad para el conjunto de La Plana. Sin embargo, durante las últimas fechas el foco relacionado más en un cariz extradeportivo. Thomas Partey ha estado en mitad de un juicio tras ser acusado de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual, que presuntamente sucedieron entre 2021 y 2022.

Aunque al jugador no se le ha sentenciado y quedó en libertad bajo fianza, esta polémica ha generado una notable crispación y polémica entre los seguidores del Villarreal, que no defendían que pasara a defender los colores de su equipo.

Sin embargo, tal y como también ha manifestado la entidad castellonense, se acoge a la presunción de inocencia y así lo ha expresado junto a otro escrito tras anunciar el fichaje. «El club está al corriente de que el futbolista está inmerso en un proceso judicial en Inglaterra. El jugador defiende con total rotundidad su inocencia y niega todos los cargos en su contra», encabeza tal comunicado. De la misma manera, transmite estar a la espera de lo que dictamine la Justicia y que, por otra parte, desde el Villarreal no se pronunciarán más al respecto.

