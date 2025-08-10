Danjuma: «He crecido con el Valencia ganando muchos títulos»

Arnaut Danjuma ya es jugador del Valencia y, tras cerrar su fichaje por las próximas tres temporadas, ya que firma un contrato hasta 2028 ... en Mestalla, ha compartido sus impresiones en su primera entrevista como valencianista a los medios oficiales del club blanquinegro. «Estoy muy bien, estoy muy contento de estar aquí, y no veo la hora de empezar. El Valencia es un club que todo el mundo sabe que es muy grande, yo he crecido con el Valencia ganando muchos títulos», afirma el atacante neerlandés.

En el vestuario ya tiene alguna cara conocida, como la de Dani Raba, con quien coincidió en el Villarreal. «Jugué con Raba y he hablado con él. Me ha contado cosas muy buenas. He hablado con el entrenador también, me ha dicho muchas cosas que son importantes. Tiene confianza en mí. Lo valoro mucho, para mí es muy importante, quiero estar cerca del míster y del equipo. El Valencia es un club muy familiar», señala Danjuma.

El neerlandés aprovechó también para autodefinirse como futbolista: «Soy un jugador que tiene velocidad, soy rápido, tengo gol y quiero que la afición disfrute. Quiero empezar y demostrar mi calidad». Y por supuesto, tiene ganas de hacerlo en Mestalla. «El campo es espectacular, la afición es muy fuerte y tengo muchas ganas de jugar en Mestalla. Todo el mundo sabe que jugar aquí es muy difícil porque la afición aprieta mucho. Estoy muy contento de representar al Valencia, es mejor si juegas en casa cuando estás en Mestalla», comenta el nuevo fichaje.

«He firmado aquí porque siento que el club quiere crecer, el míster me ha dicho que quiere crecer también. La segunda parte de la temporada pasada las cosas fueron mejor. Este es un club histórico. Estoy aquí para ayudar, voy a dar el máximo y vamos a ver adónde podemos llegar», sentencia el sexto refuerzo del verano blanquinegro.