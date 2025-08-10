Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arnaut Danjuma, posando en Mestalla con su icónica celebración de 'la cobra'. VCF

Danjuma: «He crecido con el Valencia ganando muchos títulos»

El nuevo fichaje asegura confiar en el proyecto del club para regresar a la élite en sus primeras palabras tras el anuncio de su contratación hasta 2028

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:54

Arnaut Danjuma ya es jugador del Valencia y, tras cerrar su fichaje por las próximas tres temporadas, ya que firma un contrato hasta 2028 ... en Mestalla, ha compartido sus impresiones en su primera entrevista como valencianista a los medios oficiales del club blanquinegro. «Estoy muy bien, estoy muy contento de estar aquí, y no veo la hora de empezar. El Valencia es un club que todo el mundo sabe que es muy grande, yo he crecido con el Valencia ganando muchos títulos», afirma el atacante neerlandés.

