El Valencia CF, entre los campeones del 23º MICFootball

R. D. Valencia Domingo, 20 de abril 2025, 18:50 Comenta Compartir

El torneo internacional de fútbol base MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) ha puesto el punto final a la 23ª edición con la disputa de las últimas seis finales del campeonato, que se han alternado entre el Estadio Municipal Palamós Costa Brava y el Estadio de Vilatenim de Figueres. Los últimos campeones han sido el Valencia CF (Sub-13 infantil), Atlético de Madrid (Sub-14 infantil), Atlético de Madrid (Sub-15 cadete), Atlético de Madrid (Sub-16 cadete), UE Quart (Sub-18 juvenil) y UE Figueres (Sub-19 juvenil). De este modo, completan el cuadro de honor que iniciaron ayer el Sevilla FC (Sub-12A alevín), RCD Espanyol (Sub-12B alevín F7), Olympique Lyonnais (F16 cadete) y RCD Espanyol Special (MICIntegra).

Maite Colomer, directora del MICFootball, hace una valoración muy positiva de la edición de este 2025 del torneo. «Todo el trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de estos últimos meses ha servido para que el MIC de este año haya salido de nuevo a la perfección. Y esto ha sido posible gracias a la dedicación, al esfuerzo y al compromiso de todo el equipo. La organización, pero también las instalaciones, los equipos participantes, los alojamientos, los transportes y todos los municipios implicados han aportado su grano de arena. Cada año que pasa, las cifras crecen y nunca sabes cómo podrás afrontar un acontecimiento de esta envergadura. Pero la respuesta ha sido positiva, algo que nos anima a ponernos de nuevo a trabajar para intentar que la edición del próximo año sea todavía mejor», ha expresado. Del 16 al 20 de abril, un total de 43 municipios de la provincia de Girona han albergado 1.092 partidos, con la presencia de más de 8.000 jugadores y jugadoras y 444 equipos de los cinco continentes.

Sub-13 Infantil | Valencia CF - FC Andorra (4-2)

La primera final del domingo se ha disputado en Figueres, en el Estadio de Vilatenim, y ha permitido coronar al Valencia CF como campeón de la categoría Sub-13 infantil por delante del FC Andorra en un partido repleto de goles. La mayoría de ellos han llegado en una primera mitad marcada por las alternativas. Sergio Revert ha avanzado a los valencianos, pero solamente un minuto después Martí Carreres ha equilibrado de nuevo el marcador. Ginés Sánchez ha firmado el 2-1 mientras que Ferran Ordeig volvía a empatar. Al descanso se ha llegado con el resultado de 3-2 gracias a una diana de Orazaly Gabidolla justo antes del descanso. Al segundo tiempo, el Valencia CF no solamente ha mantenido la ventaja, sino que la ha ampliado gracias a una diana de Sergio Revert para establecer el 4-2 definitivo.

Primero de su grupo con tres victorias en los tres primeros partidos disputados, el conjunto valenciano ha superado en las eliminatorias posteriores el IF Brommapojkarna, CEF Gironès Sàbat, Aibyn y PSV Eindhoven. Dos de sus futbolistas, Orazaly Gabidolla y Sergio Revert, que han visto portería en la final de hoy, han terminado el torneo entre los tres mejores goleadores de la categoría Sub-13 con 9 dianas cada uno.

Sub-14 infantil | FC Andorra - Atlético de Madrid (0-2)

Los goles de Kalilou Sangaré y de Adrián Díaz-Jiménez, uno en cada parte, han permitido al Atlético de Madrid ganar el FC Andorra y proclamarse de este modo campeón de la categoría Sub-14 infantil del MICFootball en la final que ha enfrentado a ambos equipos en Palamós. Tras unos primeros minutos bastante igualados, Sangaré ha roto el equilibrio al rematar desde el área un centro lateral. Lo ha intentado el FC Andorra con un córner envenenado que no ha encontrado rematador. Al segundo tiempo, Adrián Díaz-Jiménez ha ampliado la ventaja para los madrileños, que han jugado los últimos minutos con un hombre menos por la expulsión de Iván Castellanos, que ha visto dos cartulinas amarillas. En los últimos instantes, el FC Andorra ha disfrutado de dos buenas ocasiones para recortar distancias, pero entre la falta de acierto y el portero rival, el marcador de 0-2 ya no se ha movido.

Trayectoria excelente del Atlético de Madrid, que solamente ha encajado un gol en todo el torneo y ha estado imbatido en los 8 partidos que ha disputado. Líder de su grupo, ha superado en las eliminatorias posteriores al Atlètic Bisbalenc, Baskauri, Girona FC (por penaltis) y Sporting Braga en semifinales.

Sub-15 cadete | Real Sociedad - Atlético de Madrid (0-1)

Con un gol le ha bastado al Atlético de Madrid para ganar la final de la categoría Sub-15 cadete contra la Real Sociedad, disputada en Figueres. El 0-1 definitivo ha llegado pronto, al minuto 8, cuando Alexandru Grigorii ha superado al portero visitante. Ha sido en una de las pocas ocasiones claras de todo el partido, aunque el conjunto madrileño habría podido ampliar el resultado en la segunda mitad, sobre todo en una aproximación que ha rechazado el portero con el pecho. Con mucho juego en el medio del campo, el dominio en la mayor parte de la final ha sido para el Atlético, que prácticamente no ha visto peligrar su ventaja en el marcador.

El equipo entrenado por Borja Resurrección pone el punto final a su participación en el MICFootball y lo hace sin haber perdido ni un solo partido y también sin haber encajado ningún gol en toda la competición. Líder de la fase de grupos, ha ido superando eliminatorias ganando a rivales como el Kaptiva Sports Academy, BD FC, FC Andorra (por penaltis) y FC Shakhtar Donetsk.

Sub-16 cadete | FC Barcelona - Atlético de Madrid (1-1, penaltis 1-3)

Domingo redondo para el Atlético de Madrid, que ha ganado las tres finales que ha disputado. La tercera y última del día, celebrada en Palamós, se ha resuelto en la tanda de penaltis tras llegarse al final del tiempo reglamentario con empate en el marcador (1-1). El primer gol del partido ha llegado pronto, en el minuto 2, cuando Alejandro Cabrera ha empalmado un balón muerto que no ha sabido despejar la defensa azulgrana. El disparo, potente, ha sorprendido al portero y se ha colado cerca del palo izquierdo. Reaccionó el FC Barcelona, que aprovechó un penalti cometido sobre Michal Zuk para empatar gracias a Ismael Ziani, el encargado de transformar la pena máxima engañando al portero. Ha encadenado nuevas oportunidades para certificar la remontada, como una falta después del cuarto de hora que ha impactado con el larguero, o dos disparos al inicio de la segunda mitad que no han entrado por poco. Pero también el Atlético de Madrid rozó el gol, sobre todo cuando en el minuto 35 un remate acrobático no acabó en el fondo de la portería de milagro. En la tanda de penaltis, el conjunto madrileño ha estado mucho más acertado (1-3).

Invicto en la fase de grupos, donde resolvió sus tres partidos por goleada, el Atlético ha eliminado a su paso por el MICFootball de 2025 a rivales como el AEC Manlleu, Junior FC, CD El Rumbo y RCD Espanyol, este último en semifinales.

Sub-18 juvenil | UE Quart - Albion FC (2-0)

La UE Quart, un equipo de la provincia de Girona, se ha impuesto al Albion FC uruguayo en la final de la categoría juvenil Sub-18 que se ha disputado en el Estadio Municipal Palamós Costa Brava. Tras unos primeros compases de partido bastante igualados, el encargado de desequilibrar el marcador ha sido Eudald Morell en el minuto 8, cuando ha conectado un centro desde la banda derecha. A punto ha estado de llegar el segundo gol en una jugada, todavía en el primer tiempo, que ha terminado con un disparo que ha fregado el palo. También ha gozado de alguna buena oportunidad el Albion FC, sobre todo cuando en el minuto 21 lo ha probado con un remate que no ha encontrado portería por muy poco. La sentencia ha llegado tras el descanso con una diana de Joel Güell, quien ha dejado el portero rival a media salida. El conjunto uruguayo lo ha intentado hasta el último segundo y habría podido recortar distancias en el minuto 38, pero le ha fallado acierto en los metros finales.

No ha perdido ni un solo partido la UE Quart en toda su participación en el MIC de este año. Superó la fase de grupos con pleno de victorias y después ha eliminado, en las rondas posteriores, al Qingdao, Kessié FC Academy, Olympique de Marseille y RCD Mallorca, este último superándolo en la tanda de penaltis.

Sub-19 juvenil | UE Figueres - Deportivo Alavés (1-0)

Un gol desde el centro del campo le ha dado la victoria a la UE Figueres, que se hace con el título de la categoría U19 juvenil tras ganar por la mínima al Deportivo Alavés en el Estadio de Vilatenim, que ha presentado una muy buena imagen para animar al equipo anfitrión. El duelo ha sido bastante igualado, con los ampurdaneses aguantando muy bien en defensa y su rival teniendo más la posesión del balón, pero sin terminar de concretar ninguna ocasión clara para intentar desequilibrar el marcador. Hasta que en el minuto 44, cuando apenas faltaban 6 para el final, Eric Torres ha visto al portero rival adelantado y ha probado fortuna desde el medio del campo con un disparo al primer toque que ha acabado colándose al fondo de la portería.

Pese a perder el partido inaugural contra el Villarreal CF, la UE Figueres logró clasificarse para la fase final. Es ahí donde eliminó de manera consecutiva y por penaltis tanto al FC Sant Pere Pescador como al Impactus Football, para después ganar al CF Les Franqueses y al ESS en las rondas posteriores.