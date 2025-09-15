Tottenham - Villarreal CF: a qué hora juegan y dónde ver este martes por televisión el regreso del submarino amarillo a la Champions League El conjunto groguet regresa a la Liga de Campeones tres temporadas después

Mario Lahoz Valencia Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:54 | Actualizado 20:04h. Comenta Compartir

La fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026 comienza esta semana. El Villarreal regresa a la máxima competición continental tras cuatro ediciones de ausencia. En su última participación, encandiló al fútbol mundial alcanzando las semifinales tras dejar en el camino a gigantes europeos de la talla de la Juventus o el Bayern de Múnich.

Ahora, con un formato totalmente distinto, el conjunto dirigido por Marcelino García Toral tendrá que viajar a Londres para disputar ante el Tottenham el primero de los 8 partidos de la primera fase.

Los de Thomas Frank han cosechado resultados dispares en este inicio de curso pero están teniendo una buena producción ofensiva. La llegada de futbolistas como Xavi Simons, Kudus o Randal Kolo Muani ha aportado un salto de calidad a los londinenses tars la marcha de Heung Min Son.

A priori, el proyecto que ha formado el submarino para disputar tres competiciones es convincente. El arranque en liga ha sido fulgurante, a pesar de perder el pasado sábado en el Metropolitano. Las nuevas incorporaciones como Mikautadze o Renato Veiga han aterrizado en Villarreal por noches como la que se preve en Londres.

Ambos equipos se miden por primera vez en competición oficial. Los ingleses solo han conseguido la victoria en uno de sus últimos 13 duelos contras los españoles, mientras que el equipo español aún no conoce la victoria frente a rivales anglosajones en la Champions League.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Villarreal se enfrenta al Tottenham Hotspur este martes 16 de septiembre en el primer partido de la fase de liga de la Champions League. El choque se disputa a las 21:00 horas en el Tottenham Hotspur Stadium. Puedes ver el partido en Movistar Plus+, la cadena que ha adquirido los derechos de emisión en España en exclusiva .