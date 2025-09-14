Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra

J.Zarco Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:16 Comenta Compartir

Malas noticias para el técnico Rubén Sellés en su aventura en Inglaterra. El valenciano ha sido despedido como entrenador del Sheffield United apenas tres meses después de su llegada al conjunto inglés. Pese a que firmó un contrato de tres años y fue anunciado el pasado mes de junio, los malos resultados han provocado su cese.

Regresará al banquillo Chris Wilder, precisamente el hombre al que había reemplazado Sellés, que comenzará su tercera etapa al frente del Sheffield United. Pese a que la temporada pasada fue uno de equipos punteros de la Championship (Segunda División inglesa), este curso ha firmado el peor inicio de curso del club en treinta años, con cinco derrotas en sus cinco encuentros, lo que le ha llevado al último puesto de la tabla. También fueron eliminados de la EFL Cup cayendo por 2-1 ante el Birmingham.

El varapalo definitivo para su despido ha sido la derrota por 5-0 este viernes frente al Ipswich Town. Sin embargo, se mostraba optimista tras esa derrota: «Los propietarios me han apoyado hasta hoy. No he hablado con ellos después del partido. No me preocupa eso, solo me preocupa cómo podemos mejorar. Soy el primero en presionarme a mí mismo. Creo en mí mismo. Siempre estaré al frente de cualquier cosa que lleve mi nombre. No vamos a resolver nada esta noche, pero tenemos que analizarlo. Lo bueno del fútbol es que hay otro partido en siete días y es otra oportunidad».

A sus 42 años, tiene experiencia en distintos equipos. Estuvo en el Valencia CF, donde dirigió al Juvenil B en el año 2020. En 2022 se convirtió en entrenador asistente en el Southampton, haciéndose cargo de la plantilla en la 2022-23 durante 16 encuentros en Premier League. Posteriormente pasó por el Reading y la campaña pasada por el Hull City, al que salvó del descenso.

Temas

Inglaterra