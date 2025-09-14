Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El partido requerirá de la máxima concentración por parte de los valencianistas. vcf

Llegó la hora de honrar el orgullo herido en Barcelona

El Valencia quiere cerrar este domingo en el Johan Cruyff (21 horas, Movistar Plus) la dolorosa mancha de la humillación del 7-1 del pasado curso ante un equipo que le metió 12 goles en dos partidos

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:32

Carlos Corberán salvó la pasada temporada al Valencia del descenso a segunda, no hay nadie que ose a dudar de esta afirmación, pero la herida ... del 26 de enero no se cerrará hasta que, al menos, su equipo compita un partido contra el Barça como es de ley. Aquel 7-1 en Montjuic, donde al cuarto de hora el equipo de Flick ya había marcado tres goles y al descanso cinco, fue una humillación. Un orgullo herido que, además, se agravó con los cinco goles que endosó el Barça en Mestalla en el duelo de Copa poco después. Ese 12-1 global, que recuerda más a aquella Malta que a otra cosa, es lo que hoy debe suturarse. Con juego, puesto que lo de ganar o no ya será otra historia. Esa que dice que más allá de la goleada de la pasada temporada, lo de ganar como visitante para los valencianistas contra el Barça es territorio vetado desde 2016. En el tramo final de esa temporada, un 17 de abril, el marcador final en el Camp Nou señaló un 1-2 tras los tantos de Santi Mina, Rakitic en propia meta y Messi. Desde entonces, el Valencia sólo ha podido rascar 2 puntos de los 27 posibles gracias a dos empates (ambos por 2-2) contra las siete derrotas que se ha llevado de regreso a casa.

