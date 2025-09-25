Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Borja Iglesias celebra su gol ante el Rayo Vallecano. EFE

Stuttgart - Celta de Vigo: a qué hora juegan este jueves y dónde ver el regreso de los celestes a la Europa League 9 años después

El conjunto de Claudio Giraldez comienza su andadura europea visitando tierras germanas

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:45

El Celta de Vigo se clasificó para la UEFA Europa League gracias a su séptimo puesto en La Liga y regresa a esta competición por primera vez desde la campaña 2016-17, temporada en la que alcanzó las semifinales, su mayor logro continental hasta la fecha.

Se espera que el proceso de adaptación sea exigente para el técnico celeste, Claudio Giráldez, quien no tenía experiencia dirigiendo priemros equipos antes de tomar las riendas del Celta en marzo de 2024, y muchos de sus jugadores también se estrenarán en una competición europea.

Además, Giráldez debe afrontar el desafío que supone compaginar este torneo con una potencial lucha por salvar la categoría tras no haber ganado en ninguna de las seis jornadas que se han disputado en La Liga EASPORTS.

El Stuttgart encadena dos clasificaciones europeas consecutivas por primera vez desde la temporada 2010-11. El conjunto germano buscará mejorar el balance de cuatro puntos obtenidos como local en la fase de liga de la Champions League del curso pasado.

Los alemanes han conseguido cerrar su portería como local en los dos últimos encuentros de Bundesliga, el reto del Celta será romper el cerrojo de la portería alemana y empezar su andadura europea con un gran sabor de boca.

Horario y donde ver el partido por TV

El Celta visita al Stuttgart este jueves 25 de septiembre en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League. El cchoque se disputará a las 21:00 horas en el MHP Arena de Stuttgart. Puedes seguir el partido en directo a través de Movistar+ Liga de Campeones.

