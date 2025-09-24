La afición del Sevilla arremete contra el israelí Solomon El futbolista perteneciente al Villarreal fue increpado por Biris Norte y otros sectores del Sánchez Pizjuán en el partido de LaLiga con gritos de «Israel, asesina»

Eric Martín Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:20 Comenta Compartir

Tensa, cuando menos, puede catalogarse a la visita que afrontó en la tarde de ayer el Villarreal CF al estadio Sánchez Pizjuán, al menos para uno de sus futbolistas. El atacante Manor Solomon fue víctima de distintos cánticos en su contra y fue increpado antes y durante la disputa del duelo contra el Sevilla, debido a su nacionalidad.

El jugador nacido en Israel afrontó con cierta dosis de surrealismo y expectación esta sexta jornada de Liga debido a cómo los focos los había acaparado durante la previa. Biris Norte, el grupo de animación más radical del club hispalense, ya había advertido en sus plataformas oficiales del siguiente mensaje: «Este defensor del genocidio visita nuestra casa, nosotros lo tenemos claro... ¡En Nervión no hay espacio para sionistas!».

Tras no ser de la partida inicial, Marcelino lo requirió para la segunda parte. En esos instantes, una amplia representación del estadio sevillista estalló con cánticos de «Israel, asesina» y numerosos silbidos desde la grada.

En contra de venirse abajo, a Solomon no le afectó este comportamiento que ya le ha tocado vivir en más de una ocasión en otros estadios de la Premier League durante los últimos años. A los tres minutos de saltar al terreno de juego, el polivalente futbolista anotó el 1-2 que terminaría siendo decisivo para dar la victoria al Villarreal.