Robusté: «Es una injusticia sufrir estas falsedades»

Al igual que la semana pasada hizo Manolo Reina, Miquel Robustése ha negado a responder las preguntas del fiscal. Ambos están defendidos por el mismo abogado. El que fuera defensa central del Levante se ha mostrado contundente a la hora de analizar el proceso. «Es una injusticia cuando se sufren estas falsedades», ha destacado el catalán, quien considera que esta causa le ha perjudicado «en el ejercicio profesional».

Robusté era uno de los cuatro capitanes del Levante en la temporada 2010-11, aunque ha recordar que aquel curso tuvo pocas oportunidades. En el partido contra el Zaragoza, disputó los últimos 17 minutos: «Fue un partido muy disputado. Recuerdo la última ocasión que tuvimos, que fue un tiro al palo de Wellington. Ellos se jugaban la vida y nosotros fuimos a disputar el partido. Fue bastante duro y creo que hubo bastantes tarjetas amarillas».

Robusté ha negado que recibiera una ofrecimiento económico por parte de algún representante del Zaragoza. Sobre sus movimientos bancarios, el abogado ha analizado la diferencias entre los meses previos al partido y los posteriores. Antes del choque extrajo 15.900 euros, mientras que después sacó 13.983.

Héctor Rodas. Futbolista «Era época de exámenes y no necesitaba efectivo»

Héctor Rodas disputó el encuentro ante el Zaragoza. «Lo preparamos como todos los partidos, con entrenamientos normales. Fuimos a competir. Fue un partido muy disputado. Marcamos un gol y tuvimos varias ocasiones. Hubo varias ocasiones en que defendí bien y evite goles», ha recordado el exfutbolista del Levante. El fiscal ha insistido en los movimientos económicos de las cuentas del defensa reflejados en el informe de la Agencia Tributaria. No realizó ninguna retirada de efectivo desde el 19 de mayo de 2011 hasta el 22 de junio. «Era época de exámenes y no tenía necesidad de tener efectivo. En febrero o marzo saqué una cantidad de dinero importante y compré algunas cosas para mi piso. Vivía en casa de mis padres aún y era universitario. No tenía excesivos gastos. En julio nos fuimos de pretemporada», ha comentado.

Además, entre el 9 de septiembre de 2011 hasta julio 2012 tampoco retiró efectivo: «No lo sé. No lo recuerdo». En definitivo, tras el encuentro en cuestión, disminuyó un 99 por ciento la extracción de dinero en metálico y un 85 por ciento su asistencia al banco: «No tengo explicación».