La ausencia de algún acusado puede poner en riesgo la celebración de la vista A. G. VALENCIA. Martes, 3 septiembre 2019, 00:25

En una causa con 42 procesados, 36 futbolistas profesionales desperdigados por diferentes partes del mundo, no es descartable alguna ausencia de última hora. Esto plantearía un nuevo escenario. Las defensas podrían solicitar la suspensión del juicio. La clave es que la petición de La Liga supera los dos años de prisión -reclaman casi cuatro- y esto impide que se puede celebrar sin la presencia física de todos ellos. Pero también se podría hacer una pieza separada con los ausentes e incluso ordenar su detención. Serían enjuiciados en otro procedimiento diferente. No es la primera vez que se ha producido esta circunstancia. Todo dependerá de la posición que asuma la Fiscalía Anticorrupción y la del juez de Penal 7, el encargado de esta vista.

Los abogados plantearán, sin duda, que sus representados no deban estar durante el desarrollo del juicio. Algunos de los deportistas siguen en activo y una ausencia de un mes en sus respectivos clubes podría lastrar el inicio de la temporadas. La decisión final estará en manos del juez tras escuchar a la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones. No obstante, suele ser habitual que en macrocausas de este tipo se concedan estas licencias a los acusados. Una vez declaran pueden marcharse hasta las sesiones finales cuando deberán regresar por el turno de última palabra.

La causa judicial no ha estado exenta de vaivenes. La jueza titular de Instrucción 8 archivó el caso en un primer momento pues afirmaba que no se podía asegurar que el dinero hubiera ido a parar a los jugadores del Levante y salvo Javier Tebas, presidente de La Liga, el resto de testigos no fue igual de contundente que en las declaraciones iniciales. Pero el recurso de la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia de Valencia obligó a la reapertura de la causa. La instructora no tenía otra opción que procesar a los deportistas y dictar el auto de apertura de juicio.