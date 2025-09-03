Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La UPV desvela cómo construir puentes más seguros frente a catástrofes naturales
La selección española durante un entrenamiento en Las Rozas. EFE

Bulgaria - España: horario y dónde ver gratis por televisión el primer partido clasificatorio para el Mundial 2026

La selección busca su décimotercera presencia consecutiva en una Copa del Mundo

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:28

La Selección Española inicia esta semana su camino para clasificar a una nueva Copa del Mundo. Los primeros rivales a batir para repetir presencia en la más prestigiosa competición futbolística son Bulgaria y Turquía. La vigente campeona de Europa comenzará su andadura en esta fase de clasificación visitando las tierras búlgaras.

Luis de la Fuente muestra plena confianza en el bloque que le llevó a la gloria en Berlín, aunque ha sufrido varias contratiempos con alguno de los seleccionados y ha tenido que llamar a tres futbolistas para sustituir a los convocados que se han lesionado estos últimos días.

Ante las lesiones de Gavi, Yeremy Pino y Fabián Ruiz, el seleccionador ha decidido incorporar a Aleix García y Jorge de Frutos, exjugador del Levante UD, ahora en el Rayo Vallecano. Además, Jesús Rodríguez disfruta de su primera llamada internacional.

Por su parte, Bulgaria es la 'cenicienta' del grupo. Su bagaje de resultados es muy pobre tras cosechar tres derrotas y un empate en los cuatro partidos que ha disputado en 2025. Desde que Iliev Ilian es el seleccionador, los leones aún no han vencido a ningún país situado por encima del puesto 70 del ránking FIFA.

España y Bulgaria se han enfrentado en cinco ocasiones en las que la selección ha conseguido cuatro victorias y un empate. De hecho, es la selección nacional que más goles ha recibido de La Roja, un 13-0 en 1933.

Horario y dónde ver por TV

España y Bulgaria se enfrentan este jueves 4 de septiembre en el primer partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026. El choque se disputará a las 20:45 horas en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía. Puedes seguir el partido en directo a través de La 1, así como en streaming en la plataforma de RTVE Play.

