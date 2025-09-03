Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jorge De Frutos, a su llegada este martes a la concentración en Las Rozas. efe

De Orriols a debutar con España

Jorge De Frutos ha sido convocado por Luis de la Fuente para los partidos ante Bulgaria y Turquía tras la lesión de Yeremi Pino. El Levante lo traspasó al Rayo Vallecano en 2023 por 8 millones

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:10

Cuando Jorge De Frutos explotó como jugador del Levante, en sus tres temporadas acumuló 11 goles y un nivel de juego que apuntaba hacia arriba, ... abrió varios debates sobre si se merecía la llamada de España. No pudo ser mientras vestía la camiseta granota pero ahora, como jugador del Rayo, se le ha abierto la oportunidad a sus 28 años. Es decir, desde su despegue en Orriols a debutar en una concentración con la absoluta. Luis de la Fuente ha escogido al futbolista de Navares de Enmedio, un pequeño pueblo de Segovia de poco más de cien habitantes, para ocupar la ficha que deja libre Yeremi Pino por lesión.

