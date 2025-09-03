De Orriols a debutar con España Jorge De Frutos ha sido convocado por Luis de la Fuente para los partidos ante Bulgaria y Turquía tras la lesión de Yeremi Pino. El Levante lo traspasó al Rayo Vallecano en 2023 por 8 millones

Jorge De Frutos, a su llegada este martes a la concentración en Las Rozas.

Juan Carlos Villena Valencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:10 Comenta Compartir

Cuando Jorge De Frutos explotó como jugador del Levante, en sus tres temporadas acumuló 11 goles y un nivel de juego que apuntaba hacia arriba, ... abrió varios debates sobre si se merecía la llamada de España. No pudo ser mientras vestía la camiseta granota pero ahora, como jugador del Rayo, se le ha abierto la oportunidad a sus 28 años. Es decir, desde su despegue en Orriols a debutar en una concentración con la absoluta. Luis de la Fuente ha escogido al futbolista de Navares de Enmedio, un pequeño pueblo de Segovia de poco más de cien habitantes, para ocupar la ficha que deja libre Yeremi Pino por lesión.

De Frutos llegó al Levante en plena pandemia, en el verano de 2020, procedente del Real Madrid (que en la anterior temporada lo había cedido al Valladolid y al Rayo) y disputó tres temporada, la última en Segunda, con el conjunto granota. En 2023 fue vendido al conjunto vallecano por 8 millones. El centrocampista no ocultó su alegría al incorporarse con el resto de sus compañeros de selección: «Es un sueño. Algo inimaginable, pero bueno ya estoy aquí con muchas ganas. Estaba en casa, cenando con mi mujer cuando me llegó la llamada. El niño estaba dormido. Así que una sorpresa muy agradable. Estoy muy contento, mi mujer y mi hijo son los que siempre están ahí apoyándome. También mis padres, mis familiares, mi hermano, todos han aportado su granito de arena. Esto sin todos ellos no hubiera sido posible».

