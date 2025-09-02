Carvajal: «Por qué no soñar con levantar el Mundial, estamos en el camino correcto»

Cristián Ramón Cobos Madrid Martes, 2 de septiembre 2025, 17:51 Comenta Compartir

La selección ya afronta los primeros duelos ante Bulgaria y Turquía que abren la ruta rumbo al Mundial que se disputará el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México. Para esta cita, Luis de la Fuente ha recuperado a Dani Carvajal después de superar la grave lesión de rodilla que le ha tenido lejos de los terrenos de juegos. El lateral se mostró «contento» por poder volver a entrar en las convocatorias e invitó a «soñar» con la posibilidad de conseguir la segunda estrella de campeones del mundo.

«No creo que en esta selección nadie ponga el interés personal por encima del grupo. Creo que eso es lo que nos ha hecho ganar la Eurocopa y la anterior Liga de Naciones. El objetivo es claro, hacer un gran papel en el Mundial y por qué no soñar con levantarlo y creo que estamos en el camino correcto», señaló Carvajal en la rueda de prensa de presentación del acuerdo de patronicio entre la FEF y MAPFRE, en la que estuvo acompañado de Pedri, compañero de selección y rival de equipo.

«Nuestro objetivo es mejorar cada día nuestro juego, nuestra confianza. No miramos quién tenemos enfrente, sino que tenemos un nuevo partido con la selección, vistiendo esta camiseta, y creo que no hay máxima motivación que esa para dar el máximo», añadió el defensa del Real Madrid.

Además, satisfecho por poder regresar a la alta competición, repasó el largo proceso de recuperación que ha tenido de su grave lesión de rodilla: «Estoy contento. Podemos decir que lo hemos superado con éxito, con objetivos a corto plazo. Feliz de volver a estar aquí, de vestir la camiseta de la selección. Quien me conoce sabe que esto para mí es la repera», afirmó Carvajal.

Asimismo, este lunes el internacional español repasó en la Cope la actualidad del Real Madrid y puso de relieve las primeras diferencias entre Carlo Ancelotti y Xabi Alonso: «Cada entrenador tiene su metodología, son diferentes generaciones; con Ancelotti teníamos más libertad, llegábamos un poquito más tarde aunque se enfadaba. Xabi es más recto, con más disciplina», afirmó sobre el cambio en el banquillo blanco. Además, señaló que era «comprensible» el fichaje de Trent Alexander-Arnold en su misma demarcación de lateral derecho para poder traer gente que pueda aportar una «savia nueva» al equipo.

Pedri antepone la unión del grupo

Por su parte, el azulgrana Pedri, seguramente la mayor figura de España en la actualidad, hizo alusión a que se siente un jugador «importante», pero que la «estrella» es el equipo, donde brilla la experiencia de algunos compañeros de los que, según dijo, sigue aprendiendo día a día.

«No me gusta mucho hablar de estrellas, la gran estrella de la selección es el equipo. Todos vamos juntos a una, es la fuerza del grupo y prefiero que todos juntos hagamos todo lo posible para mejorar al equipo. Me siento un jugador importante pero no una estrella», remarcó el astro tinerfeño del Barça y de La Roja.