Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Montaje con Pablo Ibañez y Barrenetxea. LP

El Alavés - Real Sociedad se emite gratis por televisión: cómo y dónde ver el partido en abierto de la jornada 15 de La Liga

Babazorros y donostiarras llegan al derbi vasco necesitados de victorias

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:41

Comenta

La Liga EA Sports regresa a la competición en una semana dónde se disputa la segunda ronda de la Copa del Rey y los conjuntos clasificados para la Supercopa de España -Athletic Club, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid- adelantan sus partidos correspondientes a la jornada 19, fecha en la que viajan a Arabia para luchar por el título.

En el partido en abierto de la jornada 14, DAZN ofreció en exclusiva el choque entre Getafe y Elche. El equipo dirigido por José Bordalás conisguió imponerse por 1-0 a la revelación de la temporada y cada vez consigue más méritos para arrebatar esta etiqueta a los ilicitanos.

En este inicio de diciembre, la plataforma ofrece completamente gratis el encuentro entre Deportivo Alavés y Real Sociedad. Ambos conjuntos llegan al derbi necesitados de victorias. Los vitorianos atraviesan una racha de tres derrotas y se encomiendan a Mendizorroza para dar la vuelta a la situación.

Noticias relacionadas

El Valencia es el segundo peor equipo fuera de casa

El Valencia es el segundo peor equipo fuera de casa

Danvila busca un impulso económico para el Levante

Danvila busca un impulso económico para el Levante

Por su parte, el conjunto donostiarra cedió los tres puntos en el último suspiro ante el Villarreal. A pesar de enmendar un mal inicio de temporada, el equipo de Sergio Francisco mantiene una diferencia de cuatro puntos con la zona roja de la tabla.

Horario y dónde ver el partido en abierto

El Deportivo Alavés recibe este sábado 6 de diciembre a la Real Sociedad en el partido correspondiente a la jornada 15 de La Liga EA Sports. El encuentro se disputará en el Estadio de Mendizorroza a las 16:15 horas. Puedes seguir el partido en directo a través de DAZN que ofrece la emisión de forma completamente gratuita sin necesidad de suscribirse a ningún plan de pago.

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para disfrutar del partido de la jornada que ofrece en abierto DAZN no es necesario abonarse a ningún plan de suscripción. La plataforma cuenta con una selección de eventos en directo, resúmenes, documentales y programas semanales de todo el cátalogo de deportes de los que dispone. Para ver todos estos contenidos, solo hace falta crearse una cuenta en DAZN.

- Descarga la aplicación de DAZN en tu tableta, Smart TV o móvil.

- Pulsa en 'Iniciar Sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña.

Horario del resto de la jornada 15

- Real Oviedo - RCD Mallorca. (Viernes 5. 21:00h).

- Villarreal CF - Getafe CF. (Sábado 6. 14:00h).

- Real Betis - FC Barcelona. (Sábado 6. 18:30h).

- Athletic Club - Atlético de Madrid. (Sábado 6. 21:00h).

- Elche CF - Girona CF. (Domingo 7. 14:00h).

- Valencia CF - Sevilla FC. (Domingo 7. 16:15h).

- RCD Espanyol - Rayo Vallecano. (Domingo 7. 18:30h).

- Real Madrid - Celta de Vigo. (Domingo 7. 21:00h).

- CA Osasuna - Levante UD. (Lunes 8. 21:00h).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Alavés - Real Sociedad se emite gratis por televisión: cómo y dónde ver el partido en abierto de la jornada 15 de La Liga

El Alavés - Real Sociedad se emite gratis por televisión: cómo y dónde ver el partido en abierto de la jornada 15 de La Liga