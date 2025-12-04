El Alavés - Real Sociedad se emite gratis por televisión: cómo y dónde ver el partido en abierto de la jornada 15 de La Liga Babazorros y donostiarras llegan al derbi vasco necesitados de victorias

La Liga EA Sports regresa a la competición en una semana dónde se disputa la segunda ronda de la Copa del Rey y los conjuntos clasificados para la Supercopa de España -Athletic Club, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid- adelantan sus partidos correspondientes a la jornada 19, fecha en la que viajan a Arabia para luchar por el título.

En este inicio de diciembre, la plataforma ofrece completamente gratis el encuentro entre Deportivo Alavés y Real Sociedad. Ambos conjuntos llegan al derbi necesitados de victorias. Los vitorianos atraviesan una racha de tres derrotas y se encomiendan a Mendizorroza para dar la vuelta a la situación.

Por su parte, el conjunto donostiarra cedió los tres puntos en el último suspiro ante el Villarreal. A pesar de enmendar un mal inicio de temporada, el equipo de Sergio Francisco mantiene una diferencia de cuatro puntos con la zona roja de la tabla.

Horario y dónde ver el partido en abierto

El Deportivo Alavés recibe este sábado 6 de diciembre a la Real Sociedad en el partido correspondiente a la jornada 15 de La Liga EA Sports. El encuentro se disputará en el Estadio de Mendizorroza a las 16:15 horas. Puedes seguir el partido en directo a través de DAZN que ofrece la emisión de forma completamente gratuita sin necesidad de suscribirse a ningún plan de pago.

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para disfrutar del partido de la jornada que ofrece en abierto DAZN no es necesario abonarse a ningún plan de suscripción. La plataforma cuenta con una selección de eventos en directo, resúmenes, documentales y programas semanales de todo el cátalogo de deportes de los que dispone. Para ver todos estos contenidos, solo hace falta crearse una cuenta en DAZN.

- Descarga la aplicación de DAZN en tu tableta, Smart TV o móvil.

- Pulsa en 'Iniciar Sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña.

Horario del resto de la jornada 15

- Real Oviedo - RCD Mallorca. (Viernes 5. 21:00h).

- Villarreal CF - Getafe CF. (Sábado 6. 14:00h).

- Real Betis - FC Barcelona. (Sábado 6. 18:30h).

- Athletic Club - Atlético de Madrid. (Sábado 6. 21:00h).

- Elche CF - Girona CF. (Domingo 7. 14:00h).

- Valencia CF - Sevilla FC. (Domingo 7. 16:15h).

- RCD Espanyol - Rayo Vallecano. (Domingo 7. 18:30h).

- Real Madrid - Celta de Vigo. (Domingo 7. 21:00h).

- CA Osasuna - Levante UD. (Lunes 8. 21:00h).