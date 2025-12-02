El Torrent afronta el partido más importante de su historia

El Torrent se fundó en 1922. Antes de esta histórica participación en la Copa del Rey, la 'batallita' más repetida en las gradas de San ... Gregorio era aquella eliminatoria copera de 1990 ante el Racing donde se impusieron los de Santander el 0-3. Esa pantalla ya quedó superada tras el rotundo triunfo por 3-1 ante el Juventud Torremolinos, con dos goles de Raúl Caballero y uno de Lois, el pasado 29 de octubre. El día del primer aniversario de la trágica dana, donde el emotivo recuerdo que se vivió en el campo del Torrent, bajo una intensa lluvia, también forma parte de la historia emocional de la localidad de L'Horta Sud. Ahora toca soñar a lo grande, puesto que reciben este miércoles al Betis en el Ciutat (21 horas, Movistar Plus), con la única pena de que no se pueda disputar el partido en San Gregorio. Las obras iniciadas el pasado 2 de noviembre, donde uno de los objetivos era obtener el visto bueno para disputar el encuentro en su casa, no fueron suficientes. El club acató la decisión pero contestó de forma contundente en un comunicado: «Esta noticia, comunicada oficialmente al club por parte del Ayuntamiento de Torrent, llega tan solo 48 horas después de la confirmación por parte del consistorio de que el encuentro podría celebrarse en San Gregorio, lo que supone un golpe especialmente duro para todos. Para el club, para nuestros jugadores, para nuestras familias y sobre todo, para una afición que llevaba años soñando con vivir un partido así en su propio estadio. No poder vivir este partido en Torrent no es solo una contrariedad deportiva, es una derrota emocional para toda la ciudad».

Esa rabia la tendrán que volcar en el césped del estadio del Levante. Pero lo más importante, como indicó el entrenador Toni Seligrat en la previa, la afición torrentina tiene que disfrutar junto al equipo de un momento histórico: «Hay que disfrutar del momento, del rival y del lugar porque es una cosa que sucede muy pocas veces en la vida. Intentaremos competir contra el Betis con rigor táctico para que la magia de la Copa se vuelva a repetir. No será por falta de ganas». El sueño de la Copa está siendo, de momento, la única alegría de la temporada para el Torrent. Doce días después de eliminar al Torremolinos, el técnico Xavi Giménez fue despedido. Casi un mes después, el equipo sigue en la zona de descenso del Grupo III de Segunda Federación con 11 puntos en 13 partidos, tras el último empate 2-2 contra el Andratx.

Ese momento duro en Liga es el que intentan olvidar por unos días los jugadores del equipo naranja en la Copa. En el último entrenamiento previo al duelo ante el Betis, celebrado en el Parc Central de Torrent, reinó el buen ambiente y una foto de familia para el recuerdo. El capitán, Adrián Lois, resumió el sentir de toda la plantilla: «Es el partido más importante de la historia del club. No estamos en un buen momento en Liga pero hay que hacer un paréntesis en la Copa. La ilusión puede ganar partidos y lo hemos visto en otras ediciones, siempre han habido sorpresas de este estilo en la Copa ante equipos de Primera. No poder jugar en San Gregorio fue un palo gordo. El partido más importante de la historia del club debería jugarse en Torrent, pero son cosas que se escapan de nuestro control. Ahora tenemos que ir al Ciutat a pelear con nuestras armas».

El Betis llega en su mejor momento, con la euforia tras ganar el derbi en casa del Sevilla y en la quinta plaza, y con su entrenador Manuel Pellegrini reconociendo que les favorece el cambio de campo: «Creo que favorece a la competición. Jugar en un césped sintético no te permite jugar igual. Es un bote distinto, es una manera de correr distinta con lo que en la medida de que sean césped naturales, me gusta más para el equipo». Sobre el duelo ante un equipo que juega tres categorías por abajo dejó claro que para el club la Copa es un de los objetivos preferentes: «El derbi ya pasó y debemos centrarnos en la Copa que es un torneo con un camino más corto donde puede ganar un título, clasificar para Europa y jugar una Supercopa. Me parece una competición muy atractiva, si ganas sigues y si pierdes te vas a fuera. Estamos centrados en clasificar contra el Torrent y ya veremos qué rival nos toca. Siempre hemos querido inculcar la misma mentalidad que nos llevó a ganar un título de esta competición un año, a quedar fuera una vez por penaltis y otra vez por la mínima contra el Alavés. El sorteo es importante, pero mucho más lo es la mentalidad que uno puede tener para conseguir el título».