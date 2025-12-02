Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Torrent afronta el partido más importante de su historia

El equipo de L'Horta Sud recibe el Betis en el Ciutat buscando un histórico pase a la tercera ronda de la Copa contra un rival que le supera en tres categorías. «Hay que disfrutar del momento porque es una cosa que sucede muy pocas veces en la vida» afirma su entrenador Toni Seligrat

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:24

Comenta

El Torrent se fundó en 1922. Antes de esta histórica participación en la Copa del Rey, la 'batallita' más repetida en las gradas de San ... Gregorio era aquella eliminatoria copera de 1990 ante el Racing donde se impusieron los de Santander el 0-3. Esa pantalla ya quedó superada tras el rotundo triunfo por 3-1 ante el Juventud Torremolinos, con dos goles de Raúl Caballero y uno de Lois, el pasado 29 de octubre. El día del primer aniversario de la trágica dana, donde el emotivo recuerdo que se vivió en el campo del Torrent, bajo una intensa lluvia, también forma parte de la historia emocional de la localidad de L'Horta Sud. Ahora toca soñar a lo grande, puesto que reciben este miércoles al Betis en el Ciutat (21 horas, Movistar Plus), con la única pena de que no se pueda disputar el partido en San Gregorio. Las obras iniciadas el pasado 2 de noviembre, donde uno de los objetivos era obtener el visto bueno para disputar el encuentro en su casa, no fueron suficientes. El club acató la decisión pero contestó de forma contundente en un comunicado: «Esta noticia, comunicada oficialmente al club por parte del Ayuntamiento de Torrent, llega tan solo 48 horas después de la confirmación por parte del consistorio de que el encuentro podría celebrarse en San Gregorio, lo que supone un golpe especialmente duro para todos. Para el club, para nuestros jugadores, para nuestras familias y sobre todo, para una afición que llevaba años soñando con vivir un partido así en su propio estadio. No poder vivir este partido en Torrent no es solo una contrariedad deportiva, es una derrota emocional para toda la ciudad».

