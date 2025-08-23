Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en Valencia y en un municipio de 580 habitantes que tuvo una gran historia
Etapa de la Vuelta. LP

La Vuelta a España llega mañana domingo a Limone Piemonte: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 2 por Italia

Guía útil de la etapa 2 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el domingo 24 de agosto de 2025

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:33

El domingo 24 de agosto la Vuelta a España sigue su recorrido por tierras de Italia con una etapa con salida en Alba y llegada en alto en Limone Piemonte. «Recorrido llano en buena parte de la etapa con unos kilómetros finales ascendentes. Con unos 10 kilómetros al 5%, un amplio grupo de ciclistas puede jugarse la victoria en las rampas finales hacia la estación de esquí con el maillot de líder en juego», explica Fernando Escartín.

Directo: sigue en vivo la etapa 2 de la Vuelta a España

La Vuelta 25 será un evento internacional, con etapas en cuatro países: Italia, Francia, Andorra y España. La primera salida desde Italia completa el recorrido por los grandes países de la cultura ciclista, siguiendo los pasos de Francia, Bélgica y Países Bajos.

ETAPA 2 - DOMINGO 24 DE AGOSTO

ALBA >LIMONE PIEMONTE: 159,6 km. Llana con final en alto

Perfil de la etapa 2 de la Vuelta a España 2025

Etapa 2 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 2

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 2 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División
  2. 2 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  3. 3

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  4. 4 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  5. 5 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre
  6. 6

    El nuevo horario de tardes obligará a reprogramar miles de citas en los hospitales valencianos
  7. 7

    Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto
  8. 8 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
  9. 9 Aemet confirma más chubascos acompañados de tormentas para el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde lloverá
  10. 10 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Vuelta a España llega mañana domingo a Limone Piemonte: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 2 por Italia

La Vuelta a España llega mañana domingo a Limone Piemonte: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 2 por Italia