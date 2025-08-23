La Vuelta a España llega mañana domingo a Limone Piemonte: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 2 por Italia Guía útil de la etapa 2 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el domingo 24 de agosto de 2025

Nacho Ortega Valencia Sábado, 23 de agosto 2025, 14:33 Comenta Compartir

El domingo 24 de agosto la Vuelta a España sigue su recorrido por tierras de Italia con una etapa con salida en Alba y llegada en alto en Limone Piemonte. «Recorrido llano en buena parte de la etapa con unos kilómetros finales ascendentes. Con unos 10 kilómetros al 5%, un amplio grupo de ciclistas puede jugarse la victoria en las rampas finales hacia la estación de esquí con el maillot de líder en juego», explica Fernando Escartín.

Directo: sigue en vivo la etapa 2 de la Vuelta a España

La Vuelta 25 será un evento internacional, con etapas en cuatro países: Italia, Francia, Andorra y España. La primera salida desde Italia completa el recorrido por los grandes países de la cultura ciclista, siguiendo los pasos de Francia, Bélgica y Países Bajos.

ETAPA 2 - DOMINGO 24 DE AGOSTO ALBA >LIMONE PIEMONTE: 159,6 km. Llana con final en alto

Perfil de la etapa 2 de la Vuelta a España 2025

Ampliar Etapa 2 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 2

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 2 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Ampliar Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

Temas

La Vuelta a España