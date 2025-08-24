Volver al inicio

Km 55 Jasper Philipsen (Soudal Quick-Step) es el primer corredor en vestir el maillot de líder en el Tour de Francia y LaVuelta en el mismo año desde 2018, cuando lo logró Primoz Roglic. En general, tan solo ha habido 13 ciclistas que han conseguido esto.

Km 48 Estamos viendo caer pequeñas gotas en el tramo actual por el que están circulando los ciclistas. Ya avisaba la meteorología que no se descartaba algún tramo de lluvia que, aún con poco probabilidad, podría hacerse notar. De momento, muy liviano para perturbar la carrera.

Km 44 La ciudad de Saluzzo, situada en el Piamonte y rodeada de montañas de renombre en sus costados, marca el cambio de secuencia de la etapa, que empieza a inclinarse en forma de pendiente a partir de este punto.

Km 40 Entre los favoritos para el día de hoy, y tras los focos de un Jonas Vingegaard cuya carrera podría ser propicia si llega el bloque rompiéndose con él en el frente, aparecen los nombres de Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), con gran pedaliada ante una etapa que no precisa de ser un gran escalador.

Km 32 Y Sinuhé Fernández (Burgos-Burpellet-BH) logra su objetivo y se une a la fuga. El español conforma ya el frente de carrrera junto a Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y Liam Slock (Lotto).

Km 29 Cinco años desde la última salida de una etapa desde Alba, y la primera vez para Alba en LaVuelta. La ocasión anterior que tomó presencia fue en la 20ª carrera del Giro de Italia 2020, en una etapa que concluyó en el Sestriere y que tuvo como vencedor al británico Tao Geoghegan.

Km 22 Le está comiendo terreno el pelotón a la fuga, que ya ronda los dos minutos cuando ha estado cerca de colocarse en tres. Por otro lado, Nico Denz (RBH) ya está de vuelta con el bloque grueso de corredores.

Km 14 Nizo Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) se baja de la fuga. No insiste en su progresión grupal el alemán, que se deja caer, mientras que la distancia ha aumentado con el frente a casi tres minutos.

Km 12 Se marcha por encima del minuto la distancia entre una fuga que prospera y el pelotón. Por detrás, ha salido en la búsqueda de la cabeza de carrera el español Sinuhé Fernández (BBH).

Km 6 La etapa inicia con un tramo de 14 kilómetros que transcurren con total tranquilidad antes de la primera cuesta al paso por Bergoglio. Tras esto, el terreno continuará durante 30 kilómetros más en un formato llano antes que comience un pleno ligeramente ascendente traspasado Saluzzo.

Km 4 Primera ventaja para cuatro corredores que buscan abrir brecha. Nico Denz (RBH), Gal Glivar (ADC), Jakub Otruba (CJR) y Liam Slock (LOT) en este estirón. De momento, destancia poco significativa, con un pelotón que aún está agitado tras la salida.

Km 1 ¡¡Arranca la 2ª etapa del LaVuelta 2025!! Tras la victoria de ayer de Philipsen, veremos qué nos depara la jornada de hoy, donde cabría esperar una nueva escapada transcurridos varios kilómetros cuya permisividad de tiempo estaría muy cuestionada desde el pelotón.

Km 0 Ha tenido un minuto de silencio previo por el ciclista Iván Meléndez del Tenerife Cabberty U19, fallecido en el día de ayer tras una cáida masiva en la Vuelta Junior a la Ribera del Duero.

Km 0 Tiene lugar la salida neutralizada por la localidad de Alba. Recordemos repaso por los maillots, con Jasper Philipsen (ADC) vistiendo el rojo, Alessandro Verre (ARK) con el de lunares azules, Pepijn Reinderink (SOQ) se enfunda el verde de prestado y Ethan Vernon (IPT) el blanco.

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 13:35h por las calles de la localidad de Alba, famosamente conocida por ser la sede de la empresa Ferrero. 18 minutos después, sobre las 13:53h, está establecida que tenga lugar la salida oficial.

Km 0 Para hoy, la jornada comenzará con un kilometraje en llano que arranca a los 173 metros de altura. El terreno, más exigente que el de su etapa predecesora, contará con pequeñas cuestas que marcan un camino en cuesta, aunque liviana, que irá formando la subida en la carrera hasta el final en alto, con el ascenso al Limone Piemonte, a 1.383 metros de altura.

Km 0 Volviendo a la carrera, y tras un esfuerzo de mérito de Hugo de la Calle (BBH), quien terminó quedándose liderando en solitario desde la fuga hasta más poco más allá de los últimos 40 kilómetros, el pelotón se recompuso de cara a un final al sprint, con los trenos más potentes tomando la iniciativa y formando sus bloques al frente. Entre estos, destacó un Alpecin-Deceuninck que parecen tenerle tomada la medida a estas situaciones y que lanzaron a Jasper Philipsen en busca de su primera victoria en LaVuelta, la primera en una gran vuelta desde la 1ª del Tour de Francia 2025 donde se vio obligado a abandonar en la tercera jornada.

Km 0 En el día de ayer, la carrera se desarrolló bajo el protagonismo de una fuga tempranera que le ponía un tono de emoción en el arranque. Pepijn Reinderink (SOQ), Nicolas Vinokurov (XAT), Joel Nicolau (CJR), Koen Bouwman (JAY), Alessandro Verre (ARK) y Hugo de la Calle (BBH). Entre estos, destaco la figura de un Aleesandro Verre que se valía de este movimiento para capturar el primer maillot de montaña.

Km 0 Como su predecesora, transcurrirá en su mayoría en el llano, formando con un desnivel promedio de 1884 metros, aunque contará con un terreno ligeramente ascendente hasta concluir en un final en alto en Limone Piemonte.