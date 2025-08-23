El recorrido de la Vuelta: cuándo llega a Pirineos, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, el Angliru o la Bola del Mundo

Conoce el recorrido de la Vuelta a España 2025, que este año sale desde Italia y recorre Francia y Andorra

Nacho Ortega Valencia Sábado, 23 de agosto 2025, 07:05

La Vuelta Ciclista a España 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

Estas son las fechas y los recorridos de las etapas de la 80ª Vuelta a España:

- 23 de agosto - 1ª etapa: Turín-Novara, 186,1 km

- 24 de agosto - 2ª etapa: Alba-Limone Piemonte, 159,6 km

- 25 de agosto - 3ª etapa: San Maurizio Canavese-Ceres, 134,6 km

- 26 de agosto - 4ª etapa: Susa-Voiron, 206,7 km

- 27 de agosto - 5ª etapa: Figueres-Figueres, 24,1 km (Contrarreloj por equipos)

- 28 de agosto - 6ª etapa: Olot-Pal Andorra, 170,3 km

- 29 de agosto: - 7ª etapa: Andorra La Vella-Cerler, 188 km

- 30 de agosto - 8ª etapa: Monzón Templario-Zaragoza, 163,5 km

- 31 de agosto - 9ª etapa: Alfaro-Estación de Esquí de Valdezcaray, 195,5 km

- 1 de septiembre - Descanso: Pamplona

- 2 de septiembre - 10ª etapa: Parque de la naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua, 175,3 km

- 3 de septiembre - 11ª etapa: Bilbao-Bilbao, 157,4 km

- 4 de septiembre - 12ª etapa: Laredo-Los corrales del Buelna, 144,9 km

- 5 de septiembre - 13ª etapa: Cabezón de la Sal-L'Angliru, 202,7 km

- 6 de septiembre - 14ª etapa: Avilés-Alto de la Farrapona, 135,9 km

- 7 de septiembre - 15ª etapa: A Veiga Vegadeo-Monforte de Lemos, 167,8 km

- 8 de septiembre - Descanso: Pontevedra

- 9 de septiembre - 16ª etapa: Poio-Mos. Castro e Herville, 167,9 km

- 10 de septiembre - 17ª etapa: O Barco de Valdeorras-Alto del Morredero, 143,2 km

- 11 de septiembre - 18º etapa: Valladolid-Valladolid, 27,2 km (Contrarreloj individual)

- 12 de septiembre - 19ª etapa: Rueda-Guijuelo, 161,9 km

- 13 de septiembre - 20ª etapa: Robledo de Chavela-Bola del Mundo, 165,6 km

- 14 de septiembre - 21ª etapa: Alalpardo-Madrid, 111,6 km

