La Vuelta arranca este sábado en un palacio real de Italia: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 1 entre Torino y Novara Guía útil de la etapa 1 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el sábado 23 de agosto de 2025

Nacho Ortega Valencia Viernes, 22 de agosto 2025, 11:30 Comenta Compartir

El sábado 23 de agosto la Vuelta a España arranca en Italia con una etapa en línea, algo que solamente ha ocurrido en dos ocasiones en este siglo: 2007 y 2020. Será entre Turín y Novara y tendrá 186 kilómetros. «La primera jornada incluye un puerto de tercera para decidir al primer portador del maillot de la montaña. La previsible llegada al sprint, con las fuerzas intactas, dejará unos kilómetros finales emocionantes para optar al primer maillot rojo.», explica Fernando Escartín.

Directo: sigue en vivo la etapa 1 de la Vuelta a España

La Vuelta 25 será un evento internacional, con etapas en cuatro países: Italia, Francia, Andorra y España. La primera salida desde Italia completa el recorrido por los grandes países de la cultura ciclista, siguiendo los pasos de Francia, Bélgica y Países Bajos.

La salida en el Piamonte es un guiño a la historia, ya que el primero de los seis ganadores italianos de La Vuelta, Angelo Conterno, ganador en 1956, era piamontés, nacido y fallecido en Turín (a los 82 años en 2007). Le siguieron como vencedores sus compatriotas Felice Gimondi (1968), Giovanni Battaglin (1981), Marco Giovannetti (1990), Vincenzo Nibali (2010) y Fabio Aru (2015).

El 90 aniversario será celebrado en un espectacular escenario, la Venaria Reale, una de las residencias reales más grandes del mundo (siglo XVII), bien conocida por los ciclistas, ya que el Giro de Italia partió desde allí en dos ocasiones (2011 y 2024). El Palacio Real de Venaria alberga algunas de las expresiones más sofisticadas del barroco universal. Obras maestras absolutas de la arquitectura, el arte y el paisaje se unen en una combinación perfecta de belleza y majestuosidad.

ETAPA 1 - SÁBADO 23 DE AGOSTO TORINO - REGGIA DI VENARIA >NOVARA: 186 km. Llana

Perfil de la etapa 1 de la Vuelta a España 2025

Ampliar Etapa 1 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 1

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 2 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.151 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a 4 etapas llanas (1 con final en alto), 6 etapas de media montaña, 5 etapas de montaña, 1 contrarreloj individual, 3 etapas onduladas con final en alto y 2 días de descanso. Un recorrido de tres semanas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Ampliar Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.