El CAU Rugby Valencia consolida su liderato con una victoria ante el BUC (34-17)

El CAU Rugby Valencia prolongó su impecable racha en la División de Honor B tras imponerse por 34-17 al BUC de Barcelona en el ... Campo del Río, en un intenso encuentro correspondiente a la jornada 7 que confirmó, una semana más, el excelente estado de forma del conjunto valenciano. Con este triunfo, el CAU continúa líder y cuenta todos sus partidos por victorias.

El partido comenzó con un BUC muy concentrado que logró adelantarse en el marcador gracias a un golpe de castigo. Sin embargo, la respuesta local no tardó en llegar. El CAU imprimió ritmo en ataque y fortaleza defensiva para darle la vuelta al resultado con dos ensayos —obra de Lucas Gil y Joan Terol— y un golpe adicional. A pesar de que los barceloneses disfrutaron de varios minutos en superioridad por una amarilla local, no consiguieron romper la defensa del CAU. Al descanso, el marcador reflejaba un claro 17-3.

La segunda parte comenzó con el CAU nuevamente enérgico y, esta vez, con ventaja numérica por una amarilla visitante. Matías Santiago culminó una buena acción ofensiva para ampliar la distancia hasta el 24-3. Pero el BUC no se rindió y, apoyado en el empuje de su delantera, logró un ensayo que estrechaba diferencias (24-10) y mantenía el partido abierto.

El conjunto valenciano supo templar los nervios y gestionó los tiempos. Un golpe de castigo transformado por Joan Terol permitió jugar con mayor tranquilidad, antes de volver a aprovechar otra superioridad numérica para que Iván Alepuz sumara un nuevo ensayo que dejaba el 34-10 encarrilado. El BUC buscó acabar el choque con buenas sensaciones y consiguió un último ensayo que estableció el definitivo 34-17.