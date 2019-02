Feria del Corredor de la 15K Valencia 2019: horario y cómo llegar Está situado en el polígono Vara de Quart y los dorsales se pueden recoger el viernes 15 de febrero LAS PROVINCIAS Jueves, 14 febrero 2019, 11:31

La feria del corredor de la 15K Valencia Abierta al Mar estará ubicada en las instalaciones de LAS PROVINCIAS, en la calle Gremis, 1, en el polígono de Vara de Quart, en la antigua nave de impresión, y permanecerá abierta el viernes y el sábado. Este espacio quedará inaugurado el viernes 15 a las 16 horas. A partir de ese momento, todos los inscritos podrán acudir para recoger el dorsal, la bolsa del corredor y algunos obsequios. La feria del corredor estará bierta el viernes hasta las 21 horas y reabrirá el sábadode 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00.

Utiliza el mapa o las coordenadas para saber cómo llegar a la feria del corredor.

Para retirar el dorsal y la bolsa del corredor será obligatorio presentar el DNI, pasaporte o carnet de conducir. Para recoger el dorsal de otro corredor es necesario presentar autorización firmada por el corredor y fotocopia del DNI del corredor. Descargar modelo de autorización.

Horarios de la Feria del Corredor Viernes: de 16 a 21 horas Sábado: de 9 a 14 y de 16 a 21 horas Quien no resida en Valencia y lo especifique en la inscripción podrá recoger el dorsal el domingo entre las 8 y las 9 horas junto al servicio de Guardarropía, junto a la salida.

Los runners que no residan en Valencia, siempre que lo especifique en su inscripción, tendrán la posibilidad de recoger el dorsal el mismo día de la carrera 15K Abierta al Mar entre las 8 y las 9. No se entregarán dorsales el día de la carrera, salvo para corredores no residentes en Valencia y que lo especifiquen en la inscripción. Para ellos se establecerá una mesa de recogida de dorsales de 7:00 a 8:00 en la mañana del domingo 17 al lado del servicio de Guardarropía.