Así es Yuval Raphael, la representante de Israel en Eurovisión 2025: una superviviente de la matanza de Hamás

Andoni Torres Valencia Jueves, 15 de mayo 2025, 21:09 | Actualizado 21:44h.

Yuval Raphael interpretará la canción 'New Day Will Rise' este jueves en la segunda semifinal del Festival de Eurovisión en representación de Israel. Lo hará en decimocuarta posición, en una participación de su país siempre polémica por las críticas a la ofensiva militar en Gaza.

La elección de Yuval para participar en el festival está llena de simbolismo. La joven de 24 años, es una de las supervivientes de la matanza del festival Nova, donde hubo un gran número de víctimas en el ataque del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023 contra ciudadanos israelíes. Yuval logró salvarse escondiéndose bajo una pila de cadáveres.

La joven cantante llega a Eurovisión tras ganar el concurso 'HaKokhav Haba' ('La próxima estrella'), un paso que le permite representar a Israel en Eurovisión 2025.

¿Qué pasó en Nova?

Comandos islamistas atacaron el festival de música electrónica Nova en la madrugada del 7 de octubre de 2023. Allí se divertían 3.000 personas, a unos dos kilómetros de la Franja de Gaza. Los milicianos de Hamás persiguieron durante horas a los jóvenes israelíes, mataron a 370 personas y se llevaron rescuestrados a 44 rehenes.

«Fui testigo de horrores indescriptibles. Amigos y extranjeros resultaron heridos o murieron ante mis ojos», explicó Yuval en la ONU. «Cuando los cuerpos de las personas asesinadas cayeron sobre nosotros, me di cuenta que esconderme bajo ellos era la única forma de sobrevivir a esta pesadilla», recuerda.

Letra, vídeo y traducción de 'New Day Will Rise'

Yuval Raphael presenta 'New Day Will Rise' una balada poderosa con sus toques personales de soul y R&B.

Letra en inglés/francés/hebreo

And even if you say goodbye

You'll never go away

You are the rainbow of my sky

My colours in the grey

My only wish upon a star

Sunshine in the day

The only song that my piano ever plays

And even if you say goodbye

You'll always be around

To lift me up and take me high

Keep my feet close to the ground

Are you proud of me tonight

Dreams are coming true

I choose the light

Nothing to lose if I lose you

New day will rise

Life will go on

Everyone cries

Don't cry alone

Darkness will fade

All the pain will go by

But we will stay

Even if you say goodbye

Et même si tu dis adieu

Tu ne partiras jamais

T'es l'arc-en-ciel de mon ciel bleu

Mes couleurs dans le gris

Et mon seul souhait sous un ciel d'art

Un rayon dans ma journée

La seule chanson que mon piano peut jouer

New day will rise

Life will go on

Everyone cries

Don't cry alone

Darkness will fade

All the pain will go by

But we will stay

Even you say

New day will rise

Life will go on

Everyone cries

Don't cry alone

Drakness will fade

All the pain will go by

But you will stay

The love of my life

מים רבים

לא יכבו

את האהבה

ונהרות לא ישטפוה

New day will rise...

Everyone cries

Don't cry alone

Darkness will fade

All the pain will go by

But we will stay

Even if you say goodbye

A new day will rise

New day will rise

Letra en español

Y aunque digas adiós

Nunca te irás

Eres el arcoiris en mi cielo

Mis colores en el gris

Mi único deseo que le pido a una estrella fugaz

Luz del sol en el día

La única canción que mi piano alguna vez toca

Y aunque digas adiós

Siempre estarás cerca

Para levantarme y llevarme alto

Mantener mis pies cerca del suelo

¿Estás orgulloso de mí esta noche?

Los sueños se están cumpliendo

Elijo la luz, no tengo nada que perder sí te pierdo

Un nuevo día llegará, la vida continuará

Todos lloran, no llores solo

La oscuridad se desvanecerá, todo el dolor pasará

Pero nos quedaremos, incluso si dices adiós

Y aunque digas adiós

Nunca te irás

Eres el arcoiris de mi cielo

Mis colores en el gris

Y mi único deseo bajo un cielo de arte

Un rayo en mi día

La única canción que mi piano puede tocar

Un nuevo día llegará, la vida continuará

Todos lloran, no llores solo

La oscuridad se desvanecerá, todo el dolor pasará

Pero te quedarás, amor de mi vida

Las muchas aguas no podrán apagar el amor

Ni lo ahogarán los ríos

Un nuevo día llegará

Todos lloran, no llores solo

La oscuridad se desvanecerá, todo el dolor pasará

Pero nos quedaremos

Incluso si dices adiós, un nuevo día llegará

Un nuevo día llegará.

