Orden completo de actuación de la final de Eurovisión 2025: en qué posición actúa cada país

Cada vez queda menos para conocer quién se hace con el ansiado micrófono de cristal. La gran final del Festival de Eurovisión, está a punto de celebrarse. La representante de España, Melody, cantará 'Esa diva' en el sexto puesto, justo después de Lituania, al igual que el año pasado, y antes de Ucrania. En total, 26 países lucharán por el ansiado Micrófono de Cristal que fue de Suiza el año pasado.

La gran final de Eurovisión 2025 se celebra este sábado 17 de mayo, en Basilea, Suiza y comienza a las 21 horas. El Festival se podrá ver en directo, a través de la cobertura especial de LAS PROVINCIAS. También se retransmite desde TVE, RTVE Play y el canal internacional de TVE.

Melody actuará en sexta posición. Lo hará alrededor de las 21:35 horas, después de Lituania, al igual que el año pasado, y antes de Ucrania. El noruego Kyle Alessandro será el encargado de abrir la gala y Shkodra Elektronike de Albania, cerrará la 69ª edición del Festival.

Orden completo de actuación de la final de Eurovisión 2025

1. Noruega

2. Luxemburgo

3. Estonia

4. Israel

5. Lituania

6. España

7. Ucrania

8. Reino Unido

9. Austria

10. Islandia

11. Letonia

12. Países Bajos

13. Finlandia

14. Italia

15. Polonia

16. Alemania

17. Grecia

18. Armenia

19. Suiza

20. Malta

21. Portugal

22. Dinamarca

23. Suecia

24. Francia

25. San Marino

26. Albania

Cómo votar en la final

Además de los votos de los jurados profesionales, hay varias formas de votar desde casa en la gran final de Eurovisión 2025 el próximo sábado 17 de mayo. El público de los países participantes, podrá hacerlo a través de la App oficial del festival, de llamadas telefónicas, de SMS y de la web www.esc.vote . A través de esta última modalidad, los espectadores podrán votar hasta 20 veces por su país favorito.

Desde el año pasado, los espectadores podrán emitir sus votos desde el principio de la Gala Final. Las votaciones empezarán cuando acabe la primera canción y estarán abiertas hasta aproximadamente 40 minutos después de la presentación de la última canción.

Además, los países que no participan en Eurovisión, pueden emitir sus votos a partir de las 00:00 horas del día 17 de mayo. Son los conocidos como «Rest Of The World» y cuyos votos se contabilizan como si fuesen un solo país. Para estos, la forma de votación será través de la App oficial de Eurovisión o en la web www.esc.vote.

Estos países no participantes podrán volver a votar durante la gala. Las votaciones se abrirán de nuevo justo antes de la primera actuación y hasta aproximadamente 40 minutos después de haber presentado la última canción.