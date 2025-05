Cómo votar en Eurovisión 2025, explicado

M. Hortelano Valencia Martes, 13 de mayo 2025, 16:27 Comenta Compartir

Arranca la semana de Eurovisión y con ella, las primeras posibilidades de comenzar a elegir a nuestros candidatos favoritos para alzarse con el micrófono de cristal. El público es importantísimo para este festival, porque tiene reservado el poder del televoto. En concreto, elige en su totalidad a los 20 finalistas (10 por semifinal) y contribuye a designar al ganador, en la gran final.

Este martes, 13 de mayo, a partir de las 21:00 horas, en La 1 y RTVE Play, se podrá seguir la primera semifinal, de la que saldrán los primeros 10 países finalistas, que pisarán el escenario de St. Jakobshalle de Basilea. En esa semifinal, se podrá utilizar por primera vez el derecho a voto que tienen todos los países de la Unión Europea de Radiodifusión y el resto de espectadores de países que no participan en el festival. Pero en cada una de las dos eliminatorias, sólo podrán votar los espectadores de los estados que compiten esa noche y los países del Big Five que también muestran su actución en esa entrega ( aunque ellos pasan directos a la final del sábado). En el caso de España, nuestra representante, Melody, mostrará por primera vez su 'Esa diva', en la primera semifinal, la de este martes, aunque no se somete a las votaciones, porque es miembro nato del Big Five y pasa directa a la final. Sin embargo, eso sí deja a los espectadores españoles la posibilidad de votar en esta primera semifinal, la del martes 13 de mayo, pero por uno de los semifinalistas. Lo podremos hacer mediante llamada, SMS o la aplicación de Eurovisión, para elegir nuestra canción favorita entre Islandia, Polonia, Eslovenia, Estonia, Ucrania, Suecia, Portugal, Noruega, Bélgica, Azerbaiyán, San Marino, Albania, Países Bajos, Croacia y Chipre.

Eso sí, desde cada uno de esos países no se puede votar por el propio país. La organización lo controla mediante el país emisor de la tarjeta SIM de cada dispositivo. El público otorgará entre 1 y 8 puntos a las canciones menos votadas, 10 a la segunda más votada y 12 a la favorita. Lo podrán hacer en la ventana que se abre cuando acaben de cantar. Los presentadores de la gala anunciarán los votos del televoto y, con ellos, los primeros 10 finalistas.

Lo mismo sucederá en la segunda semifinal, la del jueves 15 de mayo. En ella, actuarán Australia, Montenegro, Irlanda, Letonia, Armenia, Austria, Grecia, Lituania, Malta, Georgia, Dinamarca, República Checa, Luxemburgo, Israel, Serbia y Finlandia. Una semifinal en la que España no podrá votar, y con la que se completarán los otros diez finalistas de la gran final del sábado. Los 20 finalistas salidos de las dos semifinales se unen a los cinco países representantes del Big Five (España, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania) y al anfitrión, Suiza, ganador del año pasado. Así, la cifra final de actuaciones de la final será de 26.

¿Cómo votar en la final de Eurovisión 2025?

Ya en la gran final del sábado 17 de mayo, que comienza a las 21:00 en La 1, se abrirá una nueva votación. La de esta vez, con cambios respecto a las semifinales. En este caso, se puede votar mediante SMS, llamada o desde la aplicación desde el mismo momento en que empieza la gala y se finaliza 40 minutos después de la última actuación. Los ciudadanos de cada país no pueden votar por el suyo. Es decir, desde España, no se podrá votar por Melody. Pero sí lo podrán hacer los españoles que residan en el extranejro, por ejemplo. En total, cada espectador puede realizar 20 votos por ventana, con un coste de 1,09 ceuros por mensaje, según las normas facilitadas por la organización. Se puede votar desde todos los países de la UER, pero también desde los que no participan. De hecho, los países que no tienen representante conforman una bolsa de votos única. Esos votos se combinarán, para formar el resultado final, con los de los jurados profesionales de los países participantes, que repartirán entre 1 y 8 votos a los países con menos apoyos. Y 10 y 12 a los dos más votados. Los votos del jurado los dan los portavoces de los países desde un lugar emblemático. En el caso de España, lo hará nuestra representante en 2002, Chanel. Después, con todos los puntos profesionales repartidos, llega la lectura del televoto, que llevan a cabo los presentadores, en orden ascendente. Es decir, de menos a más votos.