Eurovisión 2025 | Melody actuará en una de las semifinales y se desvela en qué puesto cantará La representante española, a pesar de pertenecer al grupo conocido como 'Big Five', presentará 'Esa diva' frente al público de Basilea antes de la gran final del 17 de mayo

Eurovisión 2025 calienta motores y cada vez se van conociendo más detalles sobre la celebración del popular certamen musical. El último en salir a la luz es el orden de actuación de los países participantes en las dos semifinales, que se celebran el 13 y 15 de mayo, respectivamente. Lo ha desvelado la propia organización, que también ha confirmado que Melody, representante española, actuará con 'Esa diva' en una de ellas.

Puede sonar raro ya que... ¿por qué Melody actuará en una semifinal si pertenece al grupo del 'Big Five'? Cabe recordar que al pertenecer al 'Big Five' España no necesita conseguir un puesto en la final midiéndose al resto de países en las semifinales, sino que se clasifica directamente. ¿Entonces, por qué cantará 'Esa diva' antes del 17 de mayo, día de la gran final? Se trata de una novedad reciente y ya ocurrió, por ejemplo, el pasado año con los valencianos Nebulossa y su 'Zorra', que les tocó actuar en la segunda semifinal del festival que en 2024 se celebró en Malmö.

Así, según ha desvelado la organización, Melody actuará por primera vez en el escenario de Basilea el 13 de mayo, en la primera semifinal. Y lo hará en 5ª posición. Ese día, según la organización, también cantarán otros países del 'Big Five' como Italia y Suiza (país anfitrión). Reino Unido, Francia y Alemania, los otros tres países del 'Big Five' actuarán en la segunda semifinal.

Melody, por tanto, no será valorada. La canción de la representante española no estará sujeta a votación, sino que servirá a modo de ensayo y presentación de la que va a ser su actuación en la gran final y con la que luchará por llevarse a casa el micrófono de cristal.

- Orden de actuación de la primera semifinal:

1.- Islandia

2.- Polonia

3.- Eslovenia

4.- Estonia

5.- España ('Big Five' - la actuación no se someterá a votos ya que pasa directamente a la final)

6.- Ucrania

7.- Suecia

8.- Portugal

9.- Noruega

10.- Bélgica

11.- Italia ('Big Five' - la actuación no se someterá a votos ya que pasa directamente a la final)

12.- Azerbaiyán

13.- San Marino

14.- Albania

15.- Países Bajos

16.- Croacia

17.- Suiza (país anfitrión - la actuación no se someterá a votos ya que pasa directamente a la final)

18.- Chipre

- Orden de actuación de la segunda semifinal:

1.- Australia

2.- Montenegro

3.- Irlanda

4.- Letonia

5.- Armenia

6.- Austria

7.- Reino Unido ('Big Five' - la actuación no se someterá a votos ya que pasa directamente a la final)

8.- Grecia

9.- Lituania

10.- Malta

11.- Georgia

12.- Francia ('Big Five' - la actuación no se someterá a votos ya que pasa directamente a la final)

13.- Dinamarca

14.- República Checa

15.- Luxemburgo

16.- Israel

17.- Alemania ('Big Five' - la actuación no se someterá a votos ya que pasa directamente a la final)

18.- Serbia

19.- Finlandia

