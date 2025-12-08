El thriller de Nolan lleno de saltos temporales que se emite este martes en televisión

P. Chen Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:54 Comenta Compartir

Con una puntuación de 8,4 en IMDb, los aplausos de la crítica y el público hacia 'Memento', la segunda película de Christopher Nolan, no se hicieron esperar. Para escribir el guion, uno los directores más exitosos de Hollywood se basó en el cuento 'Memento Mori' escrito por su hermano Jonathan Nolan, creador y director de la primera temporada de la serie 'Westworld' para HBO.

El resultado es una innovadora obra cinematográfica protagonizada por Leonard, un hombre con la memoria dañada por un golpe en la cabeza que sufrió al intentar evitar el asesinato de su mujer. Está sediento de venganza, y tiene un plan para llevarlo a cabo. El problema es que no puede recordar nada a corto plazo, y todos los sucesos cotidianos se borran de su mente.

Además de 'Memento', destacan propuestas de comedias navideñas y adaptaciones al cine de grandes obras literarias. Estas son algunas de las películas que se emiten hoy:

Nova 23.00 horas Doce días para regalar

Año: 2017

Dirección: Christine Conradt

Reparto: Ashley Jones, David Blue, Jax Connolly

Sinopsis: Baxter es un fotógrafo que recibe un premio por valor de una cantidad suficiente para pagar la boda con su novia. Pero el dinero empieza a mermar a medida que va surtiendo de regalos a la gente necesitada. Cuando su novia se da cuenta de que se ha gastado gran parte del premio en hacer feliz a los demás monta en cólera, y Baxter se da cuenta de que no puede ser la mujer de su vida, al tiempo que entabla amistad con la madre de un niño que recibió uno de sus regalos.

Canal Hollywood 19.57 horas Troya

Año: 2004

Dirección: David Benioff

Reparto: Orlando Bloom, Diane Kruger, Brad Pitt, Brendan Gleeson, Brian Cox , Peter O'Toole , Eric Bana

Sinopsis: En la antigua Grecia, la pasión entre Paris, príncipe de Troya, y Helena, reina de Esparta, es incontrolable. Cuando Paris secuestra a Helena, el esposo de la joven, el rey Menelao, decide tomar cartas en el asunto. Dirigida por Wolfgang Petersen (''La tormenta perfecta''), ''Troya'' es una adaptación de la obra clásica de Homero al cine más comercial.

Canal Hollywood 12.10 horas El niño con el pijama de rayas

Año: 2008

Dirección: Mark Herman

Reparto: Asa Butterfield, Zac Mattoon O'Brien, David Thewlis, Vera Farmiga, Domonkos Németh, Rupert Friend

Sinopsis: Berlín, 1942. Bruno tiene ocho años y desconoce el significado del Holocausto. Su padre acaba de ascender a comandante de un campo de concentración, por lo que su familia se muda a una zona aislada, lejos de Berlín. Su percepción del mundo cambia cuando conoce a Shmuel, un niño judío que vive al otro lado de una extraña alambrada. Traducida a más de 30 idiomas, ''El niño con el pijama de rayas'' fue la novela más vendida en España en 2007 y 2008.

Cosmo 21.59 horas Memento

Año: 2000

Dirección: Christopher Nolan

Reparto: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano

Sinopsis: La memoria de Leonard, un investigador de una agencia de seguros, está irreversiblemente dañada debido a un golpe sufrido en la cabeza cuando intentaba evitar el asesinato de su mujer: éste es el último hecho que recuerda del pasado. La memoria reciente la ha perdido: los hechos cotidianos desaparecen de su mente en unos minutos. Así pues, para investigar e intentar vengar el asesinato de su esposa tiene que recurrir a la ayuda de una cámara instantánea y a las notas tatuadas en su cuerpo.

Syfy 22.00 horas Star Trek: En la oscuridad

Año: 2013

Dirección: J. J. Abrams

Reparto: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldaña, Benedict Cumberbatch

Sinopsis: La tripulación de la Enterprise debe regresar a la Tierra. Les amenaza una terrorífica fuerza que ha perpetrado un ataque a la cúpula de la Federación y todo lo que esta representa. Tras el éxito de «Star Trek», JJ Abrams no quiso abandonar la franquicia y rodó esta secuela de la precuela, protagonizada por el mismo elenco liderado por Chris Pine («Jack Ryan: Operación Sombra») y Zachary Quinto («American Horror Story»).

