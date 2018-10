Sofía Suescun llama «rastrera» a Belén Esteban tras un duro enfrentamiento en 'GH VIP' Sofía Suescun (i) y Belén Esteban durante el 'Debate' de GH VIP / Telecinco La concursante de reality shows y la princesa del pueblo se enzarzan en el 'Debate' que presenta Sandra Barneda LAS PROVINCIAS Lunes, 1 octubre 2018, 16:52

Sofía Suescun y Belén Esteban han protagonizado un duro enfrentamiento en el 'Debate' de GH VIP 6, que presenta cada domingo en Telecinco Sandra Barneda.

Todo comenzó cuando la concursante de reality shows criticaba en plató la forma que tiene Isa Pantoja de ganarse la vida y dijo que estaba donde estaba gracias a su madre, la tonadillera Isabel Pantoja.

Este comentario hizo estallar a Belén Esteban, también en plató, que no pudo contenerse: «Ella ha rajado de su madre pero tú has rajado de tu padre en una revista. Estáis a la par. Todos hemos hablado de nuestra vida», le dijo a Suescun.

«No puedes comparar. Su madre es una mujer que ha hecho lo mejor para ella, mi padre no. No puedes ir por ahí y ser tan rastrera. No tienes ni idea de la vida que he llevado yo con mi padre«, le contestó la hija de Maite Galdeano, que acabó poniéndose a llorar.