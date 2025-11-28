Qué películas ver hoy viernes en televisión: de un taquillazo de Richard Gere y Susan Sarandon a un clásico con cuatro premios Oscar

A. Pedroche Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:18 Comenta Compartir

Desde que se proyectara la primera película en 1895 bajo el título 'La sortie de l'usine Lumière à Lyon', el cine ha cambiado mucho. Lo que comenzó como un avance tecnológico capaz de reproducir imágenes en movimiento se ha convertido en el séptimo arte. Es una disciplina capaz de transmitir emociones muy distintas a los espectadores. Con el paso de los años se ha convertido también en una industria porque mueve mucho dinero. Millones de personas acuden cada semana a las salas para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla. Por no hablar de la venta de merchandising, los blu-ray, la publicidad...

Cada vez vemos más películas desde casa. Esta tendencia comenzó en la década de los 80 con la llegada a España de los primeros videoclubs. Sin embargo, en la década de 2010 fueron bajando la persiana por culpa de la piratería. Ahora todo ese nicho ha sido aprovechado por las plataformas de streaming. En Netflix, Prime Video, Max, Dinsey+ o Filmin encontramos una gran cantidad de contenidos para ver a la carta desde la comodidad del hogar.

Contratar estos servicios tiene un coste de entre 15 y 20 euros al mes por plataforma. No todas las familias de nuestro país pueden permitirse ese dispendio. La televisión en abierto sigue siendo la mejor opción para disfrutar de cine de manera gratuita y legal. Los canales de la TDT programan películas en su parrilla para el disfrute de los espectadores. De cara a este viernes, 28 de noviembre, hay grandes cintas. Una de ellas es 'La guerra de Hart' con Bruce Willis y Colin Farrell encabezando el reparto. Otra es 'Crash', muy aclamada por la crítica. Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy:

BeMad 15.32 horas Una historia del Bronx

Año: 1993

Dirección: Robert De Niro

Reparto: Robert De Niro, Chazz Palminteri, Lillo Brancato, Taral Hicks, Joe Pesci, Kathrine Narducci, Francis Capra, Alfred Sauchelli Jr., Clem Caserta

Sinopsis: Años 60. El gángster Sonny es el rey del barrio del Bronx, donde vive el pequeño Calogero. Un tiroteo, presenciado por el niño, es el punto de partida de una duradera relación entre el gángster y el pequeño. Lorenzo Anello, padre del chico y un honrado conductor de autobuses, desaprueba esta relación. A pesar de ello, el muchacho crece bajo la protección de los dos hombres, dividido entre su honradez natural y su fascinación por Sonny. Sin embargo, llegará un momento en el que Calogero no tendrá más remedio que tomar una decisión sobre el camino que debe seguir.

TRECE 22.30 horas Espartaco

Año: 1960

Dirección: Stanley Kubrick

Reparto: Kirk Douglas, Jean Simmons, Laurence Olivier, Charles Laughton, Tony Curtis, Peter Ustinov, John Gavin, Woody Strode, Nina Foch, John Ireland, Herbert Lom, John Dall, Charles McGraw, Joanna Barnes, Harold J. Stone, Peter Brocco

Sinopsis: Espartaco era un esclavo tracio que fue vendido como gladiador a Léntulo Batiato. En Italia promovió y dirigió la rebelión de los esclavos (73-71 a.C.) contra la República romana. A medida que recorrían el país, innumerables esclavos se iban sumando a la rebelión. Espartaco intentará llegar con su ejército al sur de Italia para poner rumbo a sus hogares.

Paramount Network 23.45 horas El fraude

Año: 2012

Dirección: Nicholas Jarecki

Reparto: Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth, Nate Parker, Brit Marling, Laetitia Casta, Chris Eigeman, Reg E. Cathey, Stuart Margolin, Monica Raymund, Graydon Carter, Bruce Altman

Sinopsis: El magnate Robert Miller, retrato perfecto del éxito tanto profesional como familiar, aparece siempre acompañado por su fiel esposa y por su hija y heredera. Pero, en realidad, Miller está con el agua al cuello: necesita urgentemente vender todo su imperio a un gran banco antes de que se descubra que ha cometido un fraude. Además, a espaldas de su mujer y de su hija, tiene un romance con una marchante de arte francesa. Cuando está a punto de deshacerse de su problemático imperio, un inesperado error lo obliga a enfrentarse con su pasado y con su doble moral.

Otras películas para ver hoy

- 'Desafío en Río Bravo'. La 2. 12.25 horas

- 'Sansón y Dalila'. TRECE. 15.00 horas

- 'Gloriosos camaradas'. TRECE. 17.55 horas

- 'Operación Awol-72'. Paramount Network. 22.05 horas

- 'Criminal'. La 1. 22.25 horas

- 'Colegas'. La 2. 22.40 horas

