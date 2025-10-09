Qué películas ver hoy viernes en televisión: de una de las obras maestras de Tarantino a una clásica saga de acción con Brad Pitt, Al Pacino y George Clooney Títulos para ver este 10 de octubre en la pequeña pantalla

La parrilla televisiva ofrece a diario un montón de películas para complacer a los amantes de cualquier género cinematográfico, así que no hace falta tener una plataforma de 'streaming' para ver buen cine. Ya sea que prefieras comedia, drama, suspense o animación, siempre hay algún título disponible que vale la pena sentarse a disfrutar desde el sofá de casa.

Estas son las películas que puedes ver en televisión este viernes 10 de octubre:

Divinity 22.45 horas Malditos Bastardos

Sinopsis: Durante la ocupación alemana en la Francia de la Segunda Guerra Mundial, Shosanna huye de los nazis hacia París. En otro lugar de Europa, el teniente Aldo Raine organiza a un grupo de soldados para tomar represalias.

Director: Quentin Tarantino, 2009

Interpretes: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender

AXN Movies 20;29 horas Pequeño gran guerrero

Sinopsis: Dos ejércitos se enfrentan en la antigua China y el único superviviente es un joven general de familia noble y un soldado mayor y pobre. El segundo decide llevar al primero a casa y pedir a cambio una recompensa. Pero no lo tendrán fácil: por el camino encuentran esclavistas, vagabundos y otros personajes decididos a impedir que culminen el viaje.

Director: Sheng Ding, 2010

Interpretes: Jackie Chan , Leehom Wang, Sung-jun Yoo, Peng Lin, Yuming Du, Jin Song

La 2 00:15 horas Ocean's Thirteen

Sinopsis: Danny Ocean y sus chicos desean vengarse de Willy Bank, el despiadado propietario de un casino. La banda tiene una doble estrategia: primero arruinarle económicamente y, posteriormente, destruir su reputación.

Director: Steven Soderbergh, 2007

Interpretes: George Clooney, Matt Damon, Ellen Barkin, Al Pacino , Brad Pitt.

Dark 08:23 horas Código letal

Sinopsis: Tras la explosión de un acelerador de partículas a manos de un grupo de terroristas, dos científicos intentarán salvar la Tierra mitigando las consecuencias de este suceso.

Director: Nick Lyon, 2008

Interpretes: Luke Goss, Marina Sirtis, Colin Salmon, Casey Angelova, Louise Cliffe

Be Mad 15:35 horas La Máscara del Zorro

Sinopsis: Después de estar preso por años, el Zorro recibe noticias de que su viejo enemigo ha vuelto. Don Diego escapa y vuelve para entrenar a Alejandro Murrieta, un bandolero con un tortuoso pasado, para ser su sucesor.

Director: Martin Campbell, 1998

Interpretes: Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Stuart Wilson, Matt Letscher, Tony Amendola.

Be Mad 22.15 horas La jungla de cristal

Sinopsis: Un grupo de terroristas toma un edificio de Los Ángeles con el objetivo de robar una gran suma de dinero. Un policía de Nueva York, John McClane, se encuentra allí por casualidad porque es donde trabaja su esposa. El agente es el único que puede salvar a los rehenes e impedir el éxito de los terroristas.

Director: John McTiernan, 1988

Interpretes: Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia, William Atherton, Hart Bochner, Reginald VelJohnson

Dark 10:57 Terrifier 2

Sinopsis: El payaso Art resucita en la morgue. Un año después, en la noche de Halloween, el siniestro psicópata vuelve a Miles para matar a Sienna, una artista adolescente, y a su hermano obsesionado con Art.

Director: Damien Leone, 2022

Interpretes: Lauren LaVera, Elliott Fullam, David Howard Thornton, Amelie McLain, Sarah Voigt

La 2 22.35 horas Entre las piernas

Sinopsis: Javier y Miranda se conocen en una reunión de terapia para adictos al sexo. Él es guionista y ella trabaja de noche como recepcionista en una emisora de radio. Un asesinato se interpondrá en su relación.

Director: Manuel Gómez Pereira, 1999

Interpretes: Victoria Abril, Javier Bardem, Carmelo Gómez, Sergi López , Javier Albalá, María Adánez, Juan Diego

Cuatro 22.00 horas Kingsman: Servicio secreto

Sinopsis: Un veterano agente secreto inglés debe entrenar a un joven sin refinar pero que promete convertirse en un competitivo agente gracias a un ultra-programa de entrenamiento. Mientras tanto, se cierne sobre el planeta una amenaza global.

Directora: Matthew Vaughn, 2015

Interpretes: Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Ralph Fiennes, Pedro Pascal, Hannah Alstrom, Sophie Cookson, Halle Berry.

Boing 19:26 horas La LEGO película 2

Sinopsis: Tras cinco años de tranquilidad aparece una nueva amenaza: invasores de LEGO DUPLO del espacio exterior que lo destrozan todo antes de que dé tiempo a reconstruirlo. Emmet, Lucy, Batman y los demás unen sus fuerzas para librar una batalla que los llevará a mundos todavía por explorar.

Director: Mike Mitchell, 2019

Calle 13 15:43 horas Malavita

Sinopsis: Una familia mafiosa estadounidense se traslada a Normandia bajo un programa de protección de testigos del FBI. Enseguida se verán obligados a utilizar los viejos métodos para solucionar los problemas.

Directores: Luc Besson, 2013

Interpretes: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Dianna Agron, Tommy Lee Jones, John D'Leo

Trece 22.25 horas El Tren

Sinopsis: El coronel von Waldheim quiere sacar de París un gran número de pinturas modernistas, que el regimen nazi califica de 'decadentes', antes de que la ciudad sea liberada por los Aliados. Finalmente, consigue que sus superiores le adjudiquen un tren para poder trasladarlas a Alemania. Labiche, un ferroviario que pertenece a la resistencia, es contactado por la dirección del museo para que lo impida, pero él es reticente a arriesgar la vida de sus hombres sólo por unos cuadros. Sin embargo, cuando un viejo amigo muere intentando sabotear el tren, Labiche se toma el asunto como algo personal y decide hacer todo lo posible para impedir el traslado.

Director: John Frankenheimer, 1964

Interpretes: Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau, Michel Simon, Howard Vernon, Suzanne Flon.

Trece 14:45 horas Quien tiene un amigo, tiene un tesoro

Sinopsis: Alan, un sempiterno apostador en las carreras de caballos, tiene que escapar de la persecución de la banda de Frisco Joe, a quien ha birlado quince mil dólares... que perdió al equivocarse de caballo ganador. En su huida, Alan se cuela de polizón en el pequeño barco de Charlie, un navegante solitario que hace travesías de propaganda de la Mermelada Puffin. Alan lleva consigo un plano de cierta isla donde su tío Brandy, enfermo de meningitis, asegura que hay un gran tesoro escondido que enterró la armada japonesa durante la II Guerra Mundial.

Director: Sergio Corbucci, 1981

Interpretes: Terence Hill , Bud Spencer, John Fujioka, Louise Bennett, Sal Borgese

