Qué películas ver hoy viernes en televisión: de 'Gladiator' a una de acción con Liam Neeson y Vera Farmiga Títulos para ver en la pequeña pantalla este 19 de septiembre

Tamara Villena Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:43 Comenta Compartir

Llega el viernes y con el fin de semana a la vuelta de la esquina, muchos optan por aprovechar para descansar en casa y recargar pilas. Una buena opción para entretenerte mientras tanto es ver una buena película desde el sofá de casa, y no hace falta ni que busques opciones en las plataformas de 'streaming', porque los canales de la pequeña pantalla tienen títulos muy interesantes y de todos los géneros.

Los viernes, la oferta de películas en televisión se multiplica y siempre hay producciones para todos los gustos. Estos son los títulos que puedes ver este viernes 19 de septiembre sin salir de casa:

1 Syfy 17.19 horas Oblivion

Sinopsis: Año 2073. Jack Harper, antiguo marine, es uno de los últimos técnicos especializados destinado a la Tierra. Forma parte de una enorme operación dirigida a extraer recursos vitales después de décadas de guerra contra los Scavs, una amenaza aterradora. Sin embargo, la misión de Jack ha llegado a su fin. El joven vive, recorre y patrulla un cielo asombroso a miles de metros de altura. De pronto, su existencia se derrumba cuando rescata a una preciosa desconocida de una nave derribada. Sus actos desencadenan una serie de acontecimientos que obligan a Jack a cuestionarse todo lo que sabe y que acaban poniendo el destino de la raza humana en sus manos.

Director: Joseph Kosinski, 2013

Interpretes: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Nikolaj Coster-Waldau, Melissa Leo, Zoë Bell, Abigail Lowe, Isabelle Lowe

2 Be Mad 17.30 horas Heat

Sinopsis: Neil McCauley es un experto ladrón, uno de los mejores, y Vincent Hanna es el detective mejor considerado de todos los tiempos. Cuando la banda de McCauley prepara el golpe definitivo y el equipo de Hanna intenta evitarlo, ambos comprenden que se encuentran ante las mentes más brillantes a las que nunca se han enfrentado.

Director: Michael Mann, 1995

Interpretes: Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore, Ashley Judd, Diane Venora, Amy Brenneman, Natalie Portman, Mykelti Williamson

3 Be Mad 20.35 horas Bandidas

Sinopsis: Aunque provienen de mundos diferentes, Sara Sandoval, una joven aristócrata, y María Álvarez, criada en la calle, se unen para luchar contra las injusticias que está cometiendo una banda de pistoleros a sueldo que trabaja para los barones del ferrocarril.

Directores: Espen Sandberg, Joachim Roenning, 2006

Interpretes: Penélope Cruz, Salma Hayek, Steve Zahn, Dwight Yoakam, Denis Arndt, Audra Blaser, Sam Shepard, Ismael 'East' Carlo, Gary Carlos Cervantes, José María Negri

4 La 1 22.00 horas El pasajero

Sinopsis: Michael es un hombre de negocios felizmente casado que cada día realiza su trayecto habitual de vuelta a casa en tren. Un día lo aborda una misteriosa desconocida que le ofrece cien mil dólares a cambio de localizar a cierto pasajero del tren.

Director: Jaume Collet-Serra, 2018

Interpretes: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Jonathan Banks, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Killian Scott, Shazad Latif, Andy Nyman, Clara Lago

5 La 2 22.30 horas Sin noticias de Dios

Sinopsis: La última década ha sido funesta para los intereses del Cielo. Sus dirigentes están más que preocupados puesto que en los últimos años el número de almas que ha pasado los exámenes de entrada es prácticamente inexistente. Todo lo contrario de lo que ocurre en el Infierno, donde la avalancha de nuevos internos les empieza a crear problemas de espacio. La batalla entre el bien y el mal parece haberla ganado definitivamente el infierno. Pero justo cuando los dirigentes del cielo, deprimidos y angustiados, están a punto de tirar la toalla reciben una petición: una madre les pide que intenten salvar el alma de su hijo, Many Chaves, un boxeador con un pasado más que turbulento.

Director: Agustín Díaz Yanes, 2001

Interpretes: Penélope Cruz, Victoria Abril, Demián Bichir, Jero García, Elia Galera, Gerardo Giacinti

6 Be Mad 22.15 horas La máscara del Zorro

Sinopsis: Han pasado 20 años desde que don Diego de la Vega, alias el Zorro, luchó contra la opresión española en la Alta California. Tras dos décadas en prisión, ahora debe encontrar a su sucesor para que acabe con don Rafael Montero, el poderoso exgobernador español.

Director: Martin Campbell, 1998

Interpretes: Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Stuart Wilson, Matt Letscher, Pedro Armendáriz Jr., L.Q. Jones, Victor Rivers, Tony Amendola

7 Neox 22.00 horas Uno de los nuestros

Sinopsis: Henry Hill es un joven de un barrio mafioso de Brooklyn. Ya desde pequeño es testigo de los tejemanejes de la mafia, y eso le fascina. Así pues, decide dejar la escuela y entrar a formar parte del grupo criminal. Primero realiza trabajos de recadero, pero a medida que se gana la confianza de la organización, va subiendo de posición.

Director: Martin Scorsese, 1990

Interpretes: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Frank Sivero, Tony Darrow, Mike Starr, Frank Vincent, Chuck Low

8 Boing 21.30 horas Gru. Mi villano favorito

Sinopsis: En una alegre urbanización con cuidados jardines rodeados por verjas de madera pintadas de blanco y llenos de rosales, sobresale una casa negra con el césped amarillento. Allí está Gru, rodeado por un pequeño ejército de lacayos, planeando el mayor robo de toda la historia. Quiere hacerse con la Luna. Gru disfruta con la maldad. Armado con un poderoso arsenal de rayos menguantes, rayos congeladores y vehículos de combate de tierra y aire, derriba a cualquiera que se interponga en su camino. Hasta el día que se topa con la tremenda testarudez de tres niñas huérfanas que ven algo inaudito en este oscuro personaje: un padre en potencia. El peor hombre de la Tierra se enfrentará al mayor reto de su vida: tres niñas llamadas Margo, Edith y Agnes.

Director: Pierre Coffin, Chris Renaud, 2010

9 AMC 22.10 horas Infierno azul

Sinopsis: Nancy, que está haciendo surf en una playa solitaria, acaba encontrándose en la zona de actividad de un enorme tiburón blanco. Aunque está atrapada a apenas 180 metros de la orilla, su supervivencia se convierte en una prueba de determinación, y exige de Nancy todo su ingenio, toda su habilidad y toda su fortaleza.

Director: Jaume Collet-Serra, 2016

Interpretes: Blake Lively, Óscar Jaenada, Angelo Josue Lozano Corzo, Joseph Salas, Brett Cullen, Sedona Legge, Pablo Calva, Diego Espejel, Janelle Bailey, Ava Dean

10 Canal Hollywood 20.08 horas Fast & Furious: Aún más rápido

Sinopsis: Han pasado ocho años desde que el exconvicto Dominic Toretto cruzara la frontera con México, consciente de que siempre sería un fugitivo. Vive en una cabaña en una playa de Santo Domingo con Letty, lo único que le queda de su pasado, e intenta rehacer su vida. Pero sabe que la policía siempre está a unos pasos detrás de él. La trágica muerte de un ser querido le obliga a volver a Los Angeles y se reaviva la disputa con el agente Brian O'Conner. Obligados a enfrentarse a un enemigo común, un narco sociópata que inunda Estados Unidos con una droga letal, a Dom y a Brian no les queda más remedio que confiar el uno en el otro.

Director: Justin Lin, 2009

Interpretes: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, John Ortiz, Laz Alonso, Gal Gadot, Jack Conley, Shea Whigham, Liza Lapira

11 Dark 20.48 horas Lo que hacemos en las sombras

Sinopsis: Falso documental que sigue el día a día de un grupo de vampiros neozelandeses que intenta adaptarse a la sociedad moderna. Para ello, estos inmortales tienen que aprender a defenderse con las nuevas tecnologías, la moda, la cultura de club y la vida doméstica.

Directores: Jemaine Clement, Taika Waititi, 2014

Interpretes: Jemaine Clement, Taika Waititi, Jonny Brugh, Cori Gonzalez-Macuer, Stu Rutherford, Ben Fransham, Jackie van Beek, Elena Stejko, Jason Hoyte, Karen O'Leary

12 Dark 22.27 horas Viejos

Sinopsis: Manuel tiene que mudarse a la casa de su hijo Mario y la familia de este después de que un terrible suceso acabe con la vida de su anciana mujer. Poco a poco, la realidad se impone: algo incomprensible ocurre con Manuel. Las voces que dice escuchar, las presencias con las que dice hablar. Lena, la mujer de Mario, quiere echarle de la casa: está segura de que algo espantoso puede ocurrir. Solo Naia, la hija adolescente, está de su parte, pero incluso ella empieza a dudar a medida que los fenómenos extraños se suceden en torno a su abuelo, cada vez más perturbado. Es el verano más caluroso de la historia, ha empezado una cuenta atrás y ya es demasiado tarde para pararla.

Directores: Raúl Cerezo, Fernando González Gómez, 2022

Interpretes: Zorion Eguileor, Gustavo Salmerón, Paula Gallego

13 Xtrem 22.50 horas Asalto al tren del dinero

Sinopsis: Dos policías de seguridad del metro de Nueva York, cansados del trabajo rutinario y mal retribuido, deciden hacer realidad su sueño: asaltar lo que ellos mismos controlan, el tren encargado de recoger todo el dinero del suburbano neoyorquino.

Director: Joseph Ruben, 1995

Interpretes: Wesley Snipes, Woody Harrelson, Jennifer López, Robert Blake, Chris Cooper, Joe Grifasi

14 Somos 21:25 horas El método

Sinopsis: Siete aspirantes a un puesto de alto ejecutivo se presentan a una prueba de selección de personal para una empresa multinacional en un rascacielos del complejo Azca. Tras la cumplimentación de una serie de formularios, los dejan solos en una fría sala. A partir de ese instante, y en un clima de tensa competitividad, la inseguridad de los participantes se convierte en miedo.

Director: Marcelo Piñeyro, 2005

Interpretes: Eduardo Noriega, Najwa Nimri, Eduard Fernández, Pablo Echarri

15 Warner TV 22.05 horas Gladiator

Sinopsis: El general romano Máximo vuelve victorioso del campo de batalla, y Marco Aurelio lo nombra su sucesor. Cómodo, celoso por no haber sido él el elegido, ordena la ejecución del general y la de su familia.

Director: Ridley Scott, 2000

Interpretes: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, David Schofield, John Shrapnel, Tomas Arana

16 AXN 22.00 horas El legado de Bourne

Sinopsis: Las revelaciones de Jason Bourne a los medios se han convertido en un incendio incontrolado que amenaza con destruir décadas de investigación y desarrollo para la obtención de espías y guerreros mucho más eficaces. Lo que todavía no se sabe es que hay varios programas de inteligencia y que Treadstone, el de la CIA, era simplemente uno de los primeros. Ahora se trata de impedir que esto se sepa. Aaron Cross es uno de los seis agentes secretos creados por el programa Outcome, perteneciente al Departamento de Defensa. No han sido diseñados para asesinar, sino para funcionar en solitario en misiones altamente arriesgadas de larga duración.

Director: Tony Gilroy, 2012

Interpretes: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Joan Allen, Albert Finney, Oscar Isaac, Scott Glenn, Stacy Keach, David Strathairn, Corey Stoll

17 Calle 13 22.00 horas Sherlock Holmes

Sinopsis: Retrato nuevo y dinámico de los personajes creados por Arthur Conan Doyle, que envía a Holmes y a su incondicional amigo Watson a enfrentarse a un nuevo desafío. Demostrando unas habilidades para luchar tan letales como su legendario intelecto, Holmes librará una gran batalla para derrotar a un nuevo enemigo, llamado Lord Blackwood, y abortar su plan demoníaco que podría destruir el país.

Director: Guy Ritchie, 2009

Interpretes: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan, Robert Maillet, Geraldine James, Kelly Reilly, William Houston, Hans Matheson