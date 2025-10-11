Qué películas ver hoy sábado en televisión: de maratón de 'Alien' a 'Harry Potter' o un clásico con Meryl Streep y Clint Eastwood Títulos para ver desde el sofá de casa este 11 de octubre

Tamara Villena Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 00:36

Llega el fin de semana y ver una película tranquilamente en casa se vuelve en un planazo para disfrutar del tiempo libre y descansar de la rutina. Si además eres de los que no tiene plataformas de 'streaming' o, simplemente, no te apetece pasarte un buen rato buscando entre su inmenso catálogo, los canales de la pequeña pantalla tienen una gran variedad de géneros y opciones entre los que elegir. Desde drama y suspense hasta romance, animación o bélicas, hay donde elegir y a cualquier hora del día.

Estas son las películas que puedes ver en televisión este sábado 11 de octubre:

1 La 2 22.00 horas Els encantats

Sinopsis: Tras su reciente separación, Irene se enfrenta por primera vez a la ausencia de su hija de cuatro años, que está pasando unos días con su padre. Incapaz de adaptarse a esta nueva realidad, decide viajar a un pequeño pueblo del pirineo catalán donde tiene una casa, buscando recuperar la seguridad y la calma que siente que hace tiempo ha perdido. Pero el lugar, que en el pasado fue tan familiar, se presenta poco a poco tan abrumador como su nueva vida y la acabará forzando a dejar de huir para enfrentarse a sus miedos.

Directora: Elena Trapé, 2023

Interpretes: Laia Costa, Daniel Pérez Prada, Ainara Elejalde, Aina Clotet, Pep Cruz, Aina Clotet, Miguel Martín

2 Paramount 22.00 horas El Misterio del Dragón

Sinopsis: El cartógrafo inglés Jonathan Green recibe la orden de crear un mapa de la lejana Rusia. En su largo viaje, Jonathan va a vivir todo tipo de aventuras, desde enfrentamientos con extrañas criaturas y batallas con maestros en artes marciales hasta brujas milenarias ocultas en los rincones más recónditos de la legendaria China. Pero todas las pruebas parecerán un juego de niños cuando tenga que enfrentarse al mayor de los enemigos jamás creado por la magia negra: el gran Rey de los Dragones.

Director: Oleg Stepchenko, 2019

Interpretes: Jason Flemyng, Xingtong Yao, Anna Churina, Jackie Chan, Yuri Kolokolnikov, Arnold Schwarzenegger, Rutger Hauer, Li Ma, Charles Dance, Paul Allica

3 Be Mad 20.15 horas Aliens, el regreso

Sinopsis: Cincuenta y siete años después de haber abandonado la nave espacial Nostromo, la teniente Ripley es rescatada y llevada a la Tierra. Allí intenta advertir a las autoridades del peligro que suponen los aliens. Sin embargo, nadie le hace caso.

Director: James Cameron, 1986

Interpretes: Sigourney Weaver, Carrie Henn, Michael Biehn, Paul Reiser, Lance Henriksen, Bill Paxton, William Hope, Jenette Goldstein, Al Matthews, Mark Rolston

4 Be Mad 22.43 horas Alien III

Sinopsis: La teniente Ripley y un grupo de supervivientes viajan en un vehículo espacial huyendo del planeta alienígena. Pero no viajan solos, una de las criaturas provoca el choque de la nave contra una antigua refinería reconvertida en prisión de máxima seguridad. Cuando Ripley despierta de su hibernación, se da cuenta de que todos sus compañeros han muerto.

Director: David Fincher, 1992

Interpretes: Sigourney Weaver, Charles S. Dutton, Charles Dance, Paul McGann, Brian Glover, Ralph Brown, Danny Webb, Christopher John Fields, Holt McCallany, Lance Henriksen

5 FDF 22:29 horas Astérix y Obélix contra César

Sinopsis: La villa de Astérix y Obélix es la única que ha resistido a los romanos y se encuentra fuera de su control. Su secreto es que el druida, Panorámix, prepara a diario una poción que atribuye una fuerza sobrehumana a quien la toma.

Director: Claude Zidi, 1999

Interpretes: Gérard Depardieu, Christian Clavier, Roberto Benigni, Michel Galabru, Claude Piéplu

6 Selekt 21.00 horas Los puentes de Madison

Sinopsis: La paz y el aburrimiento de una tranquila ama de casa se ven alterados con la llegada al lugar de Robert Kincaid, fotógrafo. Juntos empiezan una apasionada historia de amor.

Director: Clint Eastwood, 1995

Interpretes: Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley, Victor Slezak, Jim Haynie, Sarah Kathryn Schmitt, Christopher Kroon, Phyllis Lyons, Debra Monk, Richard Lage

7 AMC 19.48 horas Mujercitas

Sinopsis: Jo, Meg, Amy y Beth March son cuatro jóvenes hermanas que están decididas a vivir la vida según sus propias normas, mientras su padre lucha en el frente en plena Guerra de Secesión.

Directora: Greta Gerwig, 2019

Interpretes: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Tracy Letts, Bob Odenkirk, James Norton, Louis Garrel

8 AMC 22.10 horas La red social

Sinopsis: Una noche de otoño del año 2003, Mark Zuckerberg, alumno de Harvard y genio de la programación, se sienta delante de su ordenador y, lleno de entusiasmo, empieza a desarrollar una nueva idea. Lo que comenzó en la habitación de un colegio mayor pronto se convirtió en una revolucionaria red social. Seis años y 500 millones de amigos después, Mark Zuckerberg es el billonario más joven de la historia.

Director: David Fincher, 2010

Interpretes: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer, Max Minghella, Josh Pence, Brenda Song, Rashida Jones

9 Canal Hollywood 19.37 horas Conspiración

Sinopsis: Según Jerry Fletcher, un excéntrico taxista de Nueva York, el mundo se rige por conspiraciones a gran escala, y ese es el principal tema de conversación con sus clientes, a quienes pone al corriente de todo tipo de tramas que dominan el mundo.

Director: Richard Donner, 1997

Interpretes: Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart, Cylk Cozart, Steve Kahan, Terry Alexander, Alex McArthur, Rod McLachlan, Michael Potts, Jim Sterling

10 Canal Hollywood 22.00 horas Braveheart

Sinopsis: A finales del siglo XIII, William Wallace regresa a su Escocia natal después de muchos años de ausencia. El rey ha muerto sin heredero y Eduardo I, rey de Inglaterra, reclama el trono. Wallace se convierte entonces en un paladín de la causa escocesa y lidera una revuelta popular contra el cruel monarca.

Director: Mel Gibson, 1995

Interpretes: Mel Gibson, Sophie Marceau, James Robinson, Patrick McGoohan, Angus Macfadyen, James Robinson, Sean Lawlor, Sandy Nelson

11 Dark 20.27 horas Orgullo + prejuicio + zombis

Sinopsis: A comienzos del siglo XVIII, junto con las sedas y especias de las colonias, llegaba a Britania una abominable y virulenta plaga que provocaba en los infectados un hambre insaciable de cerebros humanos.

Director: Burr Steers, 2016

Interpretes: Lily James, Sam Riley, Bella Heathcote, Ellie Bamber, Millie Brady, Suki Waterhouse, Douglas Booth, Sally Phillips, Charles Dance, Jack Huston

12 Warner TV 19.34 horas Harry Potter y el cáliz de fuego

Sinopsis: Con el inicio del nuevo curso, Harry Potter vuelve a Hogwarts, donde le esperan un sinfín de aventuras. Este año participa en el Torneo de los Tres Magos, una de las competiciones mágicas más prestigiosas del momento.

Director: Mike Newell, 2005

Interpretes: Eric Sykes, Timothy Spall, David Tennant, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Mark Williams, James Phelps, Oliver Phelps, Bonnie Wright

13 Warner TV 22.00 horas John Wick: Capítulo 3-Parabellum

Sinopsis: El asesino de élite John Wick está huyendo. Ha matado a un miembro del gremio internacional de asesinos y el precio por su cabeza asciende a 14 millones de dólares. John Wick se ha convertido en el objetivo de los hombres y mujeres más despiadados de todo el mundo.

Director: Chad Stahelski, 2019

Interpretes: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick, Tobias Segal, Anjelica Huston, Saïd Taghmaoui

14 AXN 20.36 horas Transporter II

Sinopsis: El exmercenario Frank Martin lleva una vida muy tranquila en Miami, pero no le queda más remedio que volver a la acción cuando un miembro de su familia es secuestrado.

Director: Louis Leterrier, 2005

Interpretes: Jason Statham, Alessandro Gassman, Amber Valetta, Kate Nauta, Matthew Modine, Jason Flemyng

15 AXN 22.00 horas Transporter III

Sinopsis: La Corporación de Gestión de Residuos Internacional Ecocorp ha adquirido los derechos para operar en una instalación ucraniana. Antes de poder importar residuos tóxicos que se descargarán posteriormente en los emplazamientos elegidos, deben hacerse con la documentación necesaria firmada y validada por Leonid Vasilev, el ministro de Medio Ambiente. Leonid, un acérrimo ecologista, se niega a que su país sea contaminado por estos codiciosos empresarios. Para presionarle a firmar los documentos, Ecocorp contrata a Jonas Johnson, ex Fuerza Delta, que será el encargado de encontrar la manera de hacer que firme los papeles. Entonces Johnson secuestra a la hija de Leonid, Valentina.

Director: Olivier Megaton, 2008

Interpretes: Jason Statham, Natalya Rudakova, François Berléand, Robert Knepper, Jeroen Krabbé, Alex Kobold, David Atrakchi, Yann Sundberg, Eriq Ebouaney, David Kammenos

16 AXN movies 20.10 horas Twister

Sinopsis: Un tornado denominado Alley amenaza Oklahoma, lo que pone en peligro la vida de todos sus habitantes. Jo Harding y Jonas Miller deben trabajar codo con codo y evitar el desastre. Sin embargo, el tiempo corre en su contra.

Director: Jan de Bont, 1996

Interpretes: Helen Hunt, Bill Paxton, Cary Elwes, Jami Gertz, Philip Seymour Hoffman, Lois Smith, Alan Ruck, Todd Field