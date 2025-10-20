Qué películas ver hoy lunes en televisión: del remake del final de una mítica saga de Francis Ford Coppola a una desternillante comedia protagonizada por Adriana Torrebejano

Mario Lahoz Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 00:31 Comenta Compartir

El cine ha sido y es para muchos la actividad de ocio por excelencia para romper con rutina del día a día. Durante un rato, el séptimo arte hace que olvidemos todo aquello que sucede a nuestro alrededor y nos enfoquemos en una historia que puede despertal infinidad de sentimientos y emociones. No obstante, el público de las salas de cine ha caído en picado. En los últimos tiempos, es muy normal ver estrenos medio vacios ya que muchos lo prefieren consumir desde la comodidad que otorga el sillón de casa.

La llegada de las plataformas de streaming ha cambiado completamente el panorama cinematográfico. En Netflix, HBO Max, Prime Video o Disney+ destaca una gran variedad de películas que puedes disfrutar desde el salón de casa. Eso sí, para disfrutar de su catálogo hay que pagar una cuota mensual que suele rondar los 15-20 euros en cada plataforma.

Aunque no todo el mundo puede permitirse este gasto fijo todos los meses. La verdad es que para disfrutar del buen cine no es necesario pagar por él. Los canales de la televisión en abierto (TDT) siguen emitiendo grandes películas para el disfrute de sus espectadores cada día. De cara a este lunes 20 de octubre, estos son algunos de los títulos más destacados:

LA 2 22:00 horas El Padrino, epílogo: la muerte de Michael Corleone

Reparto: Al Pacino , Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia, Eli Wallach, Joe Mantegna, Bridget Fonda, Sofia Coppola

Sinopsis: A finales de la década de 1970, Michael Corleone intenta rehabilitarse socialmente y legalizar todas las posesiones de la familia, negociando, para ello, con el Vaticano. Pero el capo se cansa y centra todas sus esperanzas en encontrar a un sucesor. Vincent, el hijo ilegítimo de su hermano Sonny, parece el más idóneo.

Dirección: Francis Ford Coppola, 2020.

Calle 13 22:00 horas Perdida

Reparto: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon, Kim Dickens

Sinopsis: Nick Dunne denuncia la desaparición de su esposa, Amy, en su quinto aniversario de boda. El caso se convierte en un fenómeno mediático cuando empieza a correr el rumor de que él podría haberla matado.

Dirección: David Fincher, 2014

La 1 22.28 horas Resident Evil: Ultratumba

Reparto: Milla Jovovich, Ali Larter, Kim Coates, Sergio Peris-Mencheta, Wentworth Miller.

Sinopsis: Alice continúa su viaje en busca de supervivientes en un mundo destruido por un virus que convierte a sus víctimas en muertos vivientes. Inesperadamente recibe la ayuda de un viejo amigo que les promete un refugio seguro en Los Ángeles, pero cuando llegan descubren que la ciudad está poblada de infectados y que ellos están a punto de caer en una trampa mortal.

Dirección: Paul W. S. Anderson, 2010

BeMad 15.54 horas Los Ángeles de Charlie

Reparto: Elisabeth Banks, Kristen Stewart, Ella Balinska, Naomi Scott, Noah Centineo, Patrick Stewart.

Sinopsis: Los Ángeles de Charlie, Sabina, Elena y Jane, son agentes que trabajan para el misterioso Charles Townsend, cuya agencia de seguridad siempre han proporcionado servicios de seguridad e investigación. Ahora tienen una nueva misión.

Dirección: Elisabeth Banks, 2019

La Sexta 22:45 horas Políticamente incorrectos

Reparto: Elena Irureta, Adriana Torrebejano, María Hervás, Gonzalo de Castro, Juanlu González

Sinopsis: En una España polarizada, dos partidos políticos se enfrentan en las próximas elecciones generales. Sus representantes lo tienen claro: cualquier artimaña es válida para hacerse con la victoria.

Director: Arantxa Etxebarria, 2024.

Dark 16.09 horas Sound of freedom

Reparto: Jim Caviezel, Bill Camp , Mira Sorvino, Eduardo Verástegui, Javier Godino, José Zúñiga

Sinopsis: Tim Ballard, un exagente del gobierno de Estados Unidos, renuncia a su trabajo para dedicar su vida a salvar a niños de las garras de traficantes sexuales de todo el mundo.

Director: Alejandro Monteverde, 2023.

AXN Movies 20:18 horas Asalto a Wall Street

Reparto: Dominic Purcell, Erin Karpluk, Edward Furlong, Michael Paré, Eric Roberts, Clint Howard

Sinopsis: Jim y su esposa recurren a sus ahorros para pagar un caro tratamiento. Es entonces cuando descubren que han sido víctimas de una estafa y Jim decide vengarse de los causantes de sus desgracias.

Director: Uwe Boll, 2013.

La 2 00.35 El código Da Vinci

Reparto: Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany.

Sinopsis: Tras un asesinato en el Museo del Louvre, un profesor de simbología y una criptógrafa emprenden una investigación. Ambos descubren secretos ocultos en la obra de Leonardo Da Vinci que podrían cambiar la historia del cristianismo.

Director: Ron Howard, 2006.

AXN Movies 09:21 horas El sargento de hierro

Reparto: Clint Eastwood, Marsha Mason, Everett McGill, Moses Gunn, Eileen Heckart, Bo Svenson, Boyd Gaines, Mario Van Peebles, Arlen Dean Snyder.

Sinopsis: El sargento de marines Tom Highway, veterano de Corea y Vietnam, vuelve a casa para completar su último ciclo de servicio. Asignado como instructor en una escuela de reclutas, el contacto con la nueva generación de soldados le recordará cada día que él es, según palabras de su propio general, un anacronismo, útil solo en caso de guerra. La invasión de la isla de Granada dará a Highway la oportunidad de demostrarse a sí mismo que aún es útil, así como la valía de su joven pelotón.

Director: Clint Eastwood, 1986.

FDF 22:55 horas Asalto al tren del dinero

Reparto: Chris Cooper , Wesley Snipes, Woody Harrelson, Jennifer Lopez, Robert Blake, Aida Turturro

Sinopsis: Dos hermanos con vidas muy diferentes trabajan como policías en el metro de Nueva York. A uno todo le va bien, pero el otro no levanta cabeza y lo acaban despidiendo. Entonces se le ocurre asaltar un tren que transporta las recaudaciones del metro.

Director: Joseph Ruben, 1995.